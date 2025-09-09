Evangelho de 9 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 6,12-19

Uma informação do Evangelho nos surpreende: Jesus passou a noite toda em oração sobre uma montanha. Conversar com o Pai em oração era algo natural para Jesus. Naquela noite, o assunto era especial: Jesus estava rezando, pois devia escolher os seus 12 discípulos.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

A noite toda em oração. Isso diz alguma coisa para nós? Se toda a nossa vida precisa ser marcada pela oração, alguns momentos centrais exigem mais união ainda com Deus. É preciso que nos delonguemos em oração, sobretudo, antes das grandes decisões. Se só rezamos com pressa, repetindo orações decoradas, dificilmente nos sentiremos aquela união com Deus, transformante e que nos prepara para as decisões constantes na vida.