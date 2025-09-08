Evangelho de 8 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 1,1-16.18-23

Celebra-se hoje a festa do nascimento de Maria, a Mãe de Jesus. O Antigo Testamento já falava dela: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado de Emanuel, que significa: Deus está conosco.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Mateus nos apresenta a genealogia de Jesus, mostrando as raízes dele. Nós também temos uma genealogia. Você sabe o nome dos seus quatro avós? Sabe o nome dos seus oito bisavós? Provavelmente não! Escute só: se você não sabe os nomes dos seus oito bisavós, que viveram cerca de 50 anos antes de você, significa que daqui a 50 anos o seu nome também não será lembrado pelos seus bisnetos e tataranetos. O único que nunca esquece de você para sempre, é Deus. No Evangelho se fala que ele é o Emanuel que significa: Deus está conosco.