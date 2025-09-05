Evangelho de 5 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 5,33-39

Jesus explica aos fariseus e mestres da lei que ele é o noivo esperado. Por isso seus discípulos não jejuam, pois estão em sua companhia. Disse ainda: ninguém coloca vinho novo em odres velhos; porque senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus é a eterna novidade de Deus! A sua palavra é Boa Nova, sempre. Então, não podemos abraçar o Evangelho e continuar com um estilo de vida velho, pois ele não combina com vícios, palavrões, mentiras, fofocas, calúnias, humilhações, agressões. Se isso ainda existe em nossa vida é porque o Evangelho, o vinho novo, não foi acolhido, pois onde chega o vinho novo, ele arrebenta esses odres velhos.