Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Igreja

Evangelho de 5 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 5,33-39

Jesus explica aos fariseus e mestres da lei que ele é o noivo esperado. Por isso seus discípulos não jejuam, pois estão em sua companhia. Disse ainda: ninguém coloca vinho novo em odres velhos; porque senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus é a eterna novidade de Deus! A sua palavra é Boa Nova, sempre. Então, não podemos abraçar o Evangelho e continuar com um estilo de vida velho, pois ele não combina com vícios, palavrões, mentiras, fofocas, calúnias, humilhações, agressões. Se isso ainda existe em nossa vida é porque o Evangelho, o vinho novo, não foi acolhido, pois onde chega o vinho novo, ele arrebenta esses odres velhos.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
05 setembro 2025, 08:29
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão