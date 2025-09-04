Busca

Evangelho de 4 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 5,1-11

De cima da barca de Pedro, Jesus pregava para as multidões. Ao terminar, mesmo num horário impróprio para a pesca, disse a Pedro: lança as redes ao mar. Pedro indagou que não haviam pego nada na noite inteira, mas acrescentou: Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Naquele momento ainda não sabia que a Palavra de Jesus tinha tanto poder: Pedro agiu com uma confiança humana e recebeu um “cardume” de graças divinas. Hoje sabemos o poder que tem a Palavra de Deus! Será que sabemos mesmo? Se em nossa vida o cansaço é crescente e o resultado tem sido pequeno; se nosso rosto está triste e o olhar apagado, é preciso escutar mais a Palavra de Deus e colocá-la em prática, lançando as redes com entusiasmo para vermos os “cardumes” da graça de Deus, diante dos nossos olhos.

