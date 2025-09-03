Evangelho de 3 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 4,38-44

Após Jesus ter curado a febre da sogra de Pedro, ela imediatamente se levantou e pôs-se a servir a todos. Ainda naquela tarde Jesus curou muitos outros doentes que vieram pedir-lhe socorro.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Se você sentiu o toque do amor de Deus em sua vida, realizará espontaneamente gestos de serviço ao próximo. A palavra serviço vem de servo. A raiz dessa palavra servo, remonta a Jesus, “o servo” por amor! Quem não vive a vida cristã como serviço aos outros permanece um certo “doente” espiritual, pois a doença que tem mais poder de matar no mundo é o egoísmo: Eu fiz, eu sei, eu tenho, eu mando... E como tem aparecido pessoas com ego inflamado em nossos dias! Essa doença, o egoísmo, mata a alegria! Mas existe um remédio muito eficaz contra essa doença: servir ao próximo!