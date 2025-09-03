Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Igreja

Evangelho de 3 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 4,38-44

Após Jesus ter curado a febre da sogra de Pedro, ela imediatamente se levantou e pôs-se a servir a todos. Ainda naquela tarde Jesus curou muitos outros doentes que vieram pedir-lhe socorro.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Se você sentiu o toque do amor de Deus em sua vida, realizará espontaneamente gestos de serviço ao próximo. A palavra serviço vem de servo. A raiz dessa palavra servo, remonta a Jesus, “o servo” por amor! Quem não vive a vida cristã como serviço aos outros permanece um certo “doente” espiritual, pois a doença que tem mais poder de matar no mundo é o egoísmo: Eu fiz, eu sei, eu tenho, eu mando... E como tem aparecido pessoas com ego inflamado em nossos dias! Essa doença, o egoísmo, mata a alegria! Mas existe um remédio muito eficaz contra essa doença: servir ao próximo!

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
03 setembro 2025, 08:30
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão