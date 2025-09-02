Evangelho de 2 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 4,31-37

Na sinagoga em Cafarnaum, Jesus libertou uma pessoa expulsando dela o demônio. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A pregação de Jesus harmonizava a autoridade divina com a mais incrível simplicidade humana. Autoridade de quem se sabia ser o “Santo de Deus”. Ele sabia ler no livro da vida as experiências diárias que depois lhe serviriam para ensinar. Na verdade, muitos haviam pregado naquela sinagoga e o demônio não tinha se incomodado. Mas a pregação de Jesus o desinstalou! Percebe como não dá absolutamente para misturar o Evangelho de Jesus com muitos dos duvidosos ensinamentos dos homens de hoje?