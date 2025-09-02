Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Igreja

Evangelho de 2 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 4,31-37

Na sinagoga em Cafarnaum, Jesus libertou uma pessoa expulsando dela o demônio. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A pregação de Jesus harmonizava a autoridade divina com a mais incrível simplicidade humana. Autoridade de quem se sabia ser o “Santo de Deus”. Ele sabia ler no livro da vida as experiências diárias que depois lhe serviriam para ensinar. Na verdade, muitos haviam pregado naquela sinagoga e o demônio não tinha se incomodado. Mas a pregação de Jesus o desinstalou! Percebe como não dá absolutamente para misturar o Evangelho de Jesus com muitos dos duvidosos ensinamentos dos homens de hoje?

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
02 setembro 2025, 08:30
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão