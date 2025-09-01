Evangelho de 1° de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 4,16-30

Na sinagoga de Nazaré Jesus atualiza para si um trecho do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a unção. E acrescenta: hoje, se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

As palavras do Evangelho possuem uma atualidade eterna. São eternas porque foram pronunciadas pelo Eterno e, são atuais porque Deus faz com que se cumpram em todos os tempos. O Evangelho que escutamos a cada dia é exatamente aquilo que Deus quer de nós neste momento presente da vida. Hoje se cumpriu o que acabastes de ouvir.