Missão ecológica da Igreja será tema de encontro em Castel Gandolfo

No próximo fim de semana (19 a 21/09), a cidade recebe o encontro “Laudato si’: Conversão e Compromisso”, da Seção para a Salvaguarda da Criação, pertencente à Pastoral Social do CCEE. O evento acontece durante o Tempo da Criação e comemora os dez anos da Encíclica Laudato si’.

Ricardo Balsani – Vatican News

Dez anos após o Papa Francisco publicar a Encíclica Laudato si’, o inovador documento é a principal inspiração para um encontro que discute a missão ecológica da Igreja e o chamado ao cuidado da nossa casa comum. De 19 a 21 de setembro, a cidade de Castel Gandolfo sediará o Encontro da Seção para a Salvaguarda da Criação, que pertence à Pastoral Social do Conselho das Conferências Episcopais Europeias (CCEE).

O tema do encontro será “Laudato si’: Conversão e Compromisso” e, durante os três dias, estarão reunidos bispos e diretores nacionais responsáveis pelo cuidado com a criação no âmbito do CCEE. Os objetivos são uma reflexão conjunta, a troca de ideias e o discernimento pastoral sobre a missão ecológica e social da Igreja. Participarão também organizações relevantes engajadas tanto no cuidado da criação quanto na missão social da Igreja, incluindo Porticus, ELSiA (European Laudato si’ Alliance), JRS (Jesuit Refugee Service), Movimento Laudato si’, Caritas Europa e ECEN (European Christian Environmental Network).

Tempo da Criação e aniversário da Laudato si'

A saudação inicial do encontro ficará a cargo da irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Durante a recente inauguração do Borgo Laudato si’, também na cidade de Castel Gandolfo, a irmã reafirmou a encíclica como mais do que um texto ecológico, “mas uma encíclica social”. Além de comemorar os dez anos da Laudato si’, o encontro também coincide com o Tempo da Criação, uma iniciativa ecumênica que todos os anos se inicia em 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pela Criação, e se encerra em 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis.

Papa Leão XIV durante inauguração do Borgo Laudato si', em Castel Gandolfo. (@Vatican Media)

Durante o Dia Mundial de Oração pela Criação, o Papa Leão XIV declarou que: “A justiça ambiental – proclamada implicitamente pelos profetas – não pode mais ser considerada um conceito abstrato ou uma meta distante. É uma necessidade urgente que envolve muito mais do que simplesmente proteger o meio ambiente. Trata-se de justiça – social, econômica e humana. Para os crentes é também um dever nascido da fé, já que o universo reflete o rosto de Jesus Cristo, em quem todas as coisas foram criadas e redimidas.” Os participantes do encontro em Castel Gandolfo recordarão essa mensagem.