Dom Sorrentino: Carlo Acutis, o rosto de uma Igreja amorosa e acolhedora

O bispo de Assis reflete sobre a mensagem que o jovem a ser canonizado neste domingo oferece a toda a comunidade eclesial. "É como se uma lufada de ar fresco tivesse surgido, restaurando a todos nós um estado de esperança, consolo e desejo de retomar a evangelização."

Eugenio Bonanata – Cidade do Vaticano

O bispo de Assis, dom Domenico Sorrentino, acompanhou desde o início a jornada de Carlo Acutis rumo ao reconhecimento oficial da santidade. Em entrevista à mídia vaticana, ele aguarda sua canonização hoje, 7 de setembro, com o coração cheio de alegria, desejando que seu exemplo inspire os fiéis e impacte o futuro da Igreja.

"Vivo este momento como um bispo imerso em um turbilhão de graça", afirma, compartilhando seus sentimentos pessoais. O prelado vivenciou em primeira mão a afirmação dessa história de santidade em todo o mundo, bem como as importantes implicações que marcaram e continuam marcando a vida da comunidade de Assis.

"O pulso de uma Igreja viva"

 

A visão, no entanto, estende-se muito além das fronteiras da cidade da Úmbria onde tudo começou, especialmente em 2019, quando o corpo do então jovem Venerável foi transladado do cemitério da cidade para o Santuário da Renúncia. "Uma experiência", diz ele, relembrando o ocorrido, "que realmente me deu o pulso de uma Igreja viva, apesar dos muitos sinais que, especialmente em nossa Europa, a retratam como uma Igreja cansada, velha, distanciando-se de suas raízes cristãs."

"Uma lufada de ar fresco"

 

E é justamente nessa perspectiva que, segundo dom Sorrentino, a relevância de Carlo deve ser entendida. "Dentro deste panorama que estamos acostumados a descrever com certo pesar", explica ele, "é como se uma lufada de ar fresco tivesse emergido, restaurando a todos nós um estado de esperança, consolo e desejo de retomar a evangelização".

Uma Igreja jovem e sorridente

 

Para o prelado, esta é uma poderosa injeção de entusiasmo para todos os fiéis. "Carlo", enfatiza, "pede à Igreja que seja como é: jovem, sorridente, amável, acolhedora. Uma Igreja que se faz verdadeiramente desejada, porque Jesus é desejável. E quando fixamos nossos olhos e nossos corações nEle, a vida muda, tornando-se bela e alegre. A mensagem da santidade de Carlo", acrescenta, "é a mensagem de uma alegria possível segundo as palavras de Jesus, que nos disse: 'A minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa'".

A santidade da porta ao lado

 

Tudo isso com extrema simplicidade, mais uma pedra angular do diálogo com cada fiel. Como muitos repetem, esta é a exemplificação da santidade da porta ao lado. Ou seja, uma santidade ao nosso alcance, que nos lembra que não precisamos de superpoderes para ser santos. Sua figura é venerada hoje em todo o mundo, onde muitas missões que levam seu nome estão sendo desenvolvidas.

"Até agora", conta Sorrentino, "visitamos cerca de 24 países, e em todos os lugares, sempre com essa mesma expressão de participação que surpreende em todas as faixas etárias." Não apenas os jovens, portanto. "Há realmente algo de grande e sobrenatural que o Senhor quis transmitir à Igreja com essa santidade. E isso", conclui, "nos coloca a todos no caminho certo, na corrida."

07 setembro 2025, 08:00
