Diocese de BP-VR inaugura Monumento à Virgem Maria

Milhares de fiéis se reuniram no dia 8 de setembro, data da celebração da Natividade de Nossa Senhora, para a inauguração do Monumento à Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Volta Redonda.

O monumento faz memória ao Centenário Diocesano, que aconteceu no dia 4 de dezembro de 2022, e ao I Congresso Mariano Diocesano, realizado entre os dias 1º e 8 de setembro de 2024.

Bandeirinhas dos vicariatos (Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda) foram agitadas com alegria na Rua 4C, local onde aconteceu o evento cívico-religioso. Antes da inauguração, o Santo Terço foi recitado pelos fiéis, com a participação das pastorais, movimentos e novas comunidades. Além da participação da Banda Municipal de Volta Redonda e o coral dos seminaristas da Diocese.

O evento contou com a presença do Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, e do clero. Também participaram representantes dos 12 municípios que compõem o território da Diocese de Barra do Piraí - Volta Redonda.

Dom Luiz Henrique destacou que o evento é um marco para a Diocese. “Sem dúvidas, foi um momento muito bonito, marcante, para a história da nossa Diocese, erguendo esse monumento à honra de Nossa Senhora da Conceição, presença do nosso povo, marcando esse sinal bonito de comunhão e de participação muito especial. Agradecemos a todos que colaboraram: à Prefeitura Municipal de Volta Redonda, à presença das autoridades dos vários municípios que compõem a nossa Diocese, a todos os movimentos pastorais e todos que puderam, dessa forma, contribuir para o êxito deste evento. Muito obrigado a todos”, comentou o Bispo.

Fiéis presentes no evento comentaram sobre a inauguração do monumento à Nossa Senhora da Conceição. Maria Aparecida de Araújo, da Paróquia Sagrado Coração, em Barra Mansa, falou sobre o momento. “Eu estou muito emocionada. É uma lembrança que a gente vai levar para o resto da vida. Eu estou muito feliz desse encontro aqui hoje, com todos os padres e, principalmente, com a imagem de Nossa Senhora que foi inaugurada. Isso, para mim, foi uma bênção. É um dia muito feliz para mim, e eu nunca vou esquecer”, disse.

“Nós ficamos felizes de sermos consagrados a Nossa Senhora, nossa Mãe querida. Esse incentivo que Dom Luiz Henrique fez para nós, o Congresso Mariano, foi muito bom. A gente fica satisfeito de saber que nossa fé, nossa religião e nossa Igreja continuam caminhando no caminho que Deus colocou para nós”, contou Sérgio Murilo, da Paróquia Sant’Ana, em Piraí.

Uma das representantes dos diversos movimentos, Camila Miranda, do grupo Mães que Oram pelos Filhos, também comentou. “Para nós, que nos encontramos todas as semanas para pedir a intercessão dela, é muito emocionante! É como se fosse uma proteção maior para nós”, finalizou.

Centenário Diocesano (2022)

O Centenário Diocesano aconteceu em 4 de dezembro de 2022, na Ilha São João, em Volta Redonda. Uma série de atividades marcaram a preparação do Centenário: o III Congresso Eucarístico, o Triênio Preparatório e a realização do Dozenário — 12 missas nas cidades que compõem o território Diocesano. Leia aqui a memória do evento.

I Congresso Mariano Diocesano (2024)

A primeira edição do Congresso Mariano marcou os 170 anos da promulgação do Dogma da Imaculada Conceição e também a reflexão dos 50 anos da Exortação Apostólica Marialis Cultus. O congresso aconteceu entre os dias 1º e 8 de setembro de 2024, em todas as cidades da Diocese. A capelinha missionária, o Santo Terço e as visitas missionárias marcaram as atividades. O encerramento contou com uma procissão com milhares de fiéis nas ruas de Volta Redonda. Leia a matéria do evento.

