O ecumenismo no Dia Mundial de Oração pela Criação neste 1º de setembro

As celebrações do Dia Mundial de Oração pela Criação, que começam nesta segunda-feira, 1º de setembro, são inspiradas em 2025 pelo aniversário de 1700 anos do Concílio Ecumênico de Niceia e pela mensagem do Papa para a data, cujo tema – Sementes de paz e de esperança – foi escolhido pelo Papa Francisco.

Vatican News

Nesta segunda-feira, 1º de setembro, celebra-se o Dia Mundial de Oração pela Criação. Cristãos de todo o mundo se unem em oração, pois viver o Tempo da Criação é uma oportunidade para se unir aos inúmeros esforços daqueles que trabalham em favor da conversão ecológica no mundo. 

O Tempo da Criação é uma iniciativa ecumênica que se celebra todos os anos de 1º de setembro a 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, e é promovida e apoiada por diversas entidades, entre as quais o Movimento Laudato si', o Conselho Ecumênico das Igrejas, a Federação Luterana Mundial e a Comunhão Anglicana.

Em 1989, o Patriarca Ecumênico Dimitrios I proclamou o Dia de Oração pela Criação em 1º de setembro para os cristãos ortodoxos. Posteriormente, o Conselho Ecumênico das Igrejas (WCC) prolongou a celebração até 4 de outubro. Em 2015, o Papa Francisco publicou a encíclica Laudato si' e instituiu o “Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação”. Para a ocasião, é publicada uma Mensagem e, este ano de 2025, tem como tema: “Sementes de paz e esperança”, escolhido pelo Papa Francisco. Além disso, o Papa Leão XIV proclamou o Decreto do formulário da Missa pela Custódia da Criação, Missa pro custodia creationis, e ele mesmo celebrou esta missa em 9 de julho no Borgo Laudato sì em Castel Gandolfo.

Para animar as celebrações deste ano, o Conselho Ecumênico das Igrejas, órgão que reúne as Igrejas ortodoxas e protestantes, publicou um novo vídeo sobre a história e o simbolismo deste Dia. Muitas conferências episcopais, especialmente no sul do mundo, estão incentivando as paróquias a celebrar a data com o formulário da Missa pela Custódia da Criação, como vai acontecer nas Filipinas, conforme confirmou dom Gerardo Alminaza, bispo de San Carlos, e em outros países latino-americanos, conforme informou o secretário-geral do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, dom Estrada Herrera Lizardo, bispo auxiliar de Cuzco.

O ano de 2025 marca dois aniversários importantes: os 1700 anos do Concílio de Niceia e a publicação, há 10 anos, da Laudato si’. O Conselho Ecumênico das Igrejas propôs o Dia da Criação como uma ocasião para recordar a importância do Creio em Deus, “criador do céu e da terra”, “por meio do qual todas as coisas foram criadas”.

A iniciativa “Tempo da Criação” é coordenada em nível mundial pelo Conselho Ecumênico das Igrejas, presidido pelo bispo Heinrich Bedford-Strohm, em colaboração com várias igrejas cristãs mundiais e parceiros. Todos os anos é organizado um serviço de oração on-line para celebrar o Dia da Criação, organizado por um comitê ecumênico e que contará com a participação do cardeal Fridolin Ambongo, presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar (SECAM), do bispo luterano da Colômbia Atahualpa Hernandez e do reverendo Hyunju Bae da Igreja Presbiteriana Coreana.

01 setembro 2025, 14:53
