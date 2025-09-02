Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Montanhas Montanhas 
Igreja

Dia da Criação: um dom precioso da Igreja Ortodoxa

Ao longo das décadas, testemunhámos que o Dia da Criação foi um dom incrivelmente precioso da Igreja Ortodoxa – tanto um dom pastoral como um dom teológico-litúrgico.

Dom Gerardo Alminaza

Em 1º de setembro, celebramos o Dia da Criação, também conhecido como Festa da Criação ou Dia Mundial de Oração pela Criação, juntamente com outras Igrejas cristãs. Este é um dia para louvar a Deus como Criador, comemorar o grande mistério da Criação em Cristo e inspirar os cristãos, a cuidar da obra de Deus. Embora a celebração esteja a tornar-se cada vez mais popular em todo o mundo, a história das suas origens não é tão conhecida como merece. Este dia chamou a atenção da Igreja universal, há dez anos. Mas a forma como isso aconteceu foi inesperada. Em junho de 2015, a encíclica Laudato Si’ foi revelada ao mundo numa sala do Vaticano repleta de jornalistas. Embora a atenção estivesse centrada na novidade da carta papal, outra semente foi plantada naquela ocasião memorável – uma semente que passou despercebida naquele dia, mas que se revelou igualmente significativa.

Um dos oradores na conferência de imprensa foi o bispo ortodoxo Ioannis Zizioulas, de Pérgamo, uma vez que a encíclica citava extensivamente o Patriarca Ecuménico Bartolomeu. O grande Zizioulas aproveitou a oportunidade para apresentar o significado do dia 1 de setembro como o primeiro dia do ano litúrgico ortodoxo e como um momento para rezar e refletir sobre a criação. Ele lembrou à audiência que foi em 1989 que os ortodoxos convidaram pela primeira vez «todo o mundo cristão» a rezar juntos nesse dia especial. Inesperadamente, ele renovou o convite: «Não poderia esta data tornar-se um dia de oração para todos os cristãos?». O Papa Francisco aceitou rapidamente. Um mês depois, proclamou oficialmente o dia 1 de setembro como o dia mundial de oração para a Igreja Católica.

Embora fosse uma novidade para a maioria dos católicos, não era novidade para nós, os filipinos. Acontece que a Conferência Episcopal das Filipinas já havia começado a promover a celebração do Dia da Criação em 2003, há cerca de duas décadas. Naquele ano, o presidente da nossa conferência, então arcebispo e agora cardeal Orlando Quevedo, publicou uma carta pastoral profética em nome dos bispos, intitulada «Celebrando o Dia da Criação e o Tempo da Criação». Nela se afirmava: «Hoje, 1 de setembro, em muitas partes do mundo, as igrejas cristãs estão a celebrar o “Dia da Criação”... Desejamos apresentar este período aos nossos fiéis católicos e reconhecer a “Criação”, esse dom inestimável do Todo-Poderoso e Amoroso Criador». Desde que o Papa Francisco instituiu o Dia de Oração a nível global, o impulso intensificou-se ainda mais. Tornou-se imensamente popular e difundido.

Ao longo das décadas, testemunhámos que o Dia da Criação foi um dom incrivelmente precioso da Igreja Ortodoxa – tanto um dom pastoral como um dom teológico-litúrgico. Por um lado, como salientou a nossa carta de 2003, a profanação da Criação de Deus «é uma questão de vida ou morte» para nós nas Filipinas. Não só estamos preocupados com a destruição local dos nossos ecossistemas, mas talvez o mais importante é que estamos alarmados com a emergência climática global e como ela está a devastar as nossas ilhas. Nas últimas décadas, os furacões tornaram-se muito mais frequentes e mortais devido à perturbação humana do nosso clima, atingindo fortemente os mais pobres. O Dia da Criação está a ajudar a curar a nossa relação fragilizada com a criação, o que é um imperativo pastoral existencial para muitos de nós no Sul global.

Por outro lado, o Dia da Criação também é um dom teológico, fundamentado nas suas raízes antigas na liturgia ortodoxa. Desde o século V, este dia simboliza a criação do céu e da terra por Deus. Assim, o Dia da Criação ajuda-nos a contemplar um grande mistério da nossa fé que tem recebido atenção inadequada. Como disse Bento XVI, «A renovação da doutrina da Criação e uma nova compreensão da inseparabilidade da Criação e da Redenção são de extrema importância». Uma vez que a ligação entre ambos os mistérios é Cristo, 2025 é um ano ainda mais especial para celebrar a Festa da Criação – ou, melhor ainda, a Festa da Criação em Cristo. Ou seja, temos agora o ingrediente adicional da comemoração dos 1700 anos do Concílio Ecuménico de Nicéia. No cerne do Concílio e do Credo estava precisamente essa afirmação decisiva da divindade de Cristo. Como proclamamos no Credo, «por meio dele todas as coisas foram feitas», ecoando o Prólogo de João. O Dia da Criação pode ajudar-nos a celebrar de forma mais consciente este aspeto muitas vezes negligenciado do mistério de Cristo.

Este ano, pela primeira vez na história, temos um formulário litúrgico – a Missa pro custodia creationis – que nos permite celebrar o Dia da Criação em torno do altar, com textos litúrgicos adaptados para a ocasião. Esse primeiro passo da Santa Sé permite-nos começar a realizar o enorme potencial pastoral e litúrgico do dia, razão pela qual a nossa conferência episcopal está a animar todas as paróquias das Filipinas a marcar o dia. Quando nos reunirmos em torno da mesa eucarística para celebrar esta festa, cantaremos com alegria «a terra está cheia das tuas criaturas» (Sl 104, 24), comprometendo-nos novamente a cuidar dela, e louvaremos Cristo, pois «todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele» (Cl 1, 16). Além disso, daremos graças ao Senhor por este dom bizantino e rezaremos para que o Espírito Santo guie as várias igrejas cristãs a celebrarem juntas, de forma mais intencional, o grande mistério da Criação em Cristo.

Bispo da Diocese de San Carlos e presidente da comissão de pastoral social da Conferência Episcopal das Filipinas.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
02 setembro 2025, 17:31
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão