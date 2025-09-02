Dia da Criação: um dom precioso da Igreja Ortodoxa

Ao longo das décadas, testemunhámos que o Dia da Criação foi um dom incrivelmente precioso da Igreja Ortodoxa – tanto um dom pastoral como um dom teológico-litúrgico.

Em 1º de setembro, celebramos o Dia da Criação, também conhecido como Festa da Criação ou Dia Mundial de Oração pela Criação, juntamente com outras Igrejas cristãs. Este é um dia para louvar a Deus como Criador, comemorar o grande mistério da Criação em Cristo e inspirar os cristãos, a cuidar da obra de Deus. Embora a celebração esteja a tornar-se cada vez mais popular em todo o mundo, a história das suas origens não é tão conhecida como merece. Este dia chamou a atenção da Igreja universal, há dez anos. Mas a forma como isso aconteceu foi inesperada. Em junho de 2015, a encíclica Laudato Si’ foi revelada ao mundo numa sala do Vaticano repleta de jornalistas. Embora a atenção estivesse centrada na novidade da carta papal, outra semente foi plantada naquela ocasião memorável – uma semente que passou despercebida naquele dia, mas que se revelou igualmente significativa.

Um dos oradores na conferência de imprensa foi o bispo ortodoxo Ioannis Zizioulas, de Pérgamo, uma vez que a encíclica citava extensivamente o Patriarca Ecuménico Bartolomeu. O grande Zizioulas aproveitou a oportunidade para apresentar o significado do dia 1 de setembro como o primeiro dia do ano litúrgico ortodoxo e como um momento para rezar e refletir sobre a criação. Ele lembrou à audiência que foi em 1989 que os ortodoxos convidaram pela primeira vez «todo o mundo cristão» a rezar juntos nesse dia especial. Inesperadamente, ele renovou o convite: «Não poderia esta data tornar-se um dia de oração para todos os cristãos?». O Papa Francisco aceitou rapidamente. Um mês depois, proclamou oficialmente o dia 1 de setembro como o dia mundial de oração para a Igreja Católica.

Embora fosse uma novidade para a maioria dos católicos, não era novidade para nós, os filipinos. Acontece que a Conferência Episcopal das Filipinas já havia começado a promover a celebração do Dia da Criação em 2003, há cerca de duas décadas. Naquele ano, o presidente da nossa conferência, então arcebispo e agora cardeal Orlando Quevedo, publicou uma carta pastoral profética em nome dos bispos, intitulada «Celebrando o Dia da Criação e o Tempo da Criação». Nela se afirmava: «Hoje, 1 de setembro, em muitas partes do mundo, as igrejas cristãs estão a celebrar o “Dia da Criação”... Desejamos apresentar este período aos nossos fiéis católicos e reconhecer a “Criação”, esse dom inestimável do Todo-Poderoso e Amoroso Criador». Desde que o Papa Francisco instituiu o Dia de Oração a nível global, o impulso intensificou-se ainda mais. Tornou-se imensamente popular e difundido.

Ao longo das décadas, testemunhámos que o Dia da Criação foi um dom incrivelmente precioso da Igreja Ortodoxa – tanto um dom pastoral como um dom teológico-litúrgico. Por um lado, como salientou a nossa carta de 2003, a profanação da Criação de Deus «é uma questão de vida ou morte» para nós nas Filipinas. Não só estamos preocupados com a destruição local dos nossos ecossistemas, mas talvez o mais importante é que estamos alarmados com a emergência climática global e como ela está a devastar as nossas ilhas. Nas últimas décadas, os furacões tornaram-se muito mais frequentes e mortais devido à perturbação humana do nosso clima, atingindo fortemente os mais pobres. O Dia da Criação está a ajudar a curar a nossa relação fragilizada com a criação, o que é um imperativo pastoral existencial para muitos de nós no Sul global.

Por outro lado, o Dia da Criação também é um dom teológico, fundamentado nas suas raízes antigas na liturgia ortodoxa. Desde o século V, este dia simboliza a criação do céu e da terra por Deus. Assim, o Dia da Criação ajuda-nos a contemplar um grande mistério da nossa fé que tem recebido atenção inadequada. Como disse Bento XVI, «A renovação da doutrina da Criação e uma nova compreensão da inseparabilidade da Criação e da Redenção são de extrema importância». Uma vez que a ligação entre ambos os mistérios é Cristo, 2025 é um ano ainda mais especial para celebrar a Festa da Criação – ou, melhor ainda, a Festa da Criação em Cristo. Ou seja, temos agora o ingrediente adicional da comemoração dos 1700 anos do Concílio Ecuménico de Nicéia. No cerne do Concílio e do Credo estava precisamente essa afirmação decisiva da divindade de Cristo. Como proclamamos no Credo, «por meio dele todas as coisas foram feitas», ecoando o Prólogo de João. O Dia da Criação pode ajudar-nos a celebrar de forma mais consciente este aspeto muitas vezes negligenciado do mistério de Cristo.

Este ano, pela primeira vez na história, temos um formulário litúrgico – a Missa pro custodia creationis – que nos permite celebrar o Dia da Criação em torno do altar, com textos litúrgicos adaptados para a ocasião. Esse primeiro passo da Santa Sé permite-nos começar a realizar o enorme potencial pastoral e litúrgico do dia, razão pela qual a nossa conferência episcopal está a animar todas as paróquias das Filipinas a marcar o dia. Quando nos reunirmos em torno da mesa eucarística para celebrar esta festa, cantaremos com alegria «a terra está cheia das tuas criaturas» (Sl 104, 24), comprometendo-nos novamente a cuidar dela, e louvaremos Cristo, pois «todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele» (Cl 1, 16). Além disso, daremos graças ao Senhor por este dom bizantino e rezaremos para que o Espírito Santo guie as várias igrejas cristãs a celebrarem juntas, de forma mais intencional, o grande mistério da Criação em Cristo.

Bispo da Diocese de San Carlos e presidente da comissão de pastoral social da Conferência Episcopal das Filipinas.