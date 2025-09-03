Cristo Redentor iluminado nos 40 anos do Regnum Christi no Brasil

O monumento ao Cristo Redentor, localizado no coração do Rio de Janeiro, foi iluminado em vermelho e branco, nesta terça-feira, 2 de setembro, em comemoração aos 40 anos da presença do Regnum Christi (RC) no Brasil.

Vatican News

A celebração desta terça-feira incluiu uma Missa em Ação de Graças no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, com a presença de membros da família espiritual, unindo fé, gratidão e testemunho público de evangelização.

A data marcou uma etapa significativa para o RC, que no último dia 21 de agosto celebrou quatro décadas de missão no país. Desde a chegada dos primeiros legionários de Cristo, sacerdotes, a família espiritual tem buscado fazer presente o mistério de Cristo na sociedade e no coração de cada pessoa.

“É uma alegria imensa celebrar os 40 anos do Regnum Christi no Brasil. Ao longo desse tempo, temos procurado responder com fidelidade e gratidão ao chamado de evangelizar. Nossa força vem desse carisma que nos une como comunidade de apóstolos. Não caminhamos sozinhos, somos família, sustentados pelo mesmo Espírito. Essa missão é um dom que transborda e nos move a levar Cristo a todos. Somos enviados para irradiar fé, esperança e amor onde estivermos. E no coração do Rio, o Cristo Redentor iluminado com nossas cores se torna sinal vivo dessa presença. Do alto do Redentor, queremos iluminar toda a cidade”, afirma Rômulo Pratti, membro leigo do RC e integrante do Colégio Local do Rio de Janeiro.

A Missa, que foi celebrada às 20h desta terça-feira, reuniu sacerdotes, famílias, jovens e adolescentes, expressando a unidade de vocações que compõem o Regnum Christi.

Para o Padre Rafael Kizimia, LC, que também é membro do Colégio Diretivo Local do Rio de Janeiro e responsável pelo trabalho com os jovens, os 40 anos de presença e missão do Regnum Christi no Brasil foram celebrados com profunda alegria e gratidão aos pés do Cristo Redentor, como uma comunidade de apóstolos. “Esta data representa não apenas um marco histórico, mas também um testemunho vivo da ação de Deus ao longo dessas quatro décadas. Foram anos de evangelização, formação integral, serviço à Igreja e dedicação ao anúncio do Reino de Cristo. Escolher o Santuário Cristo Redentor como local de celebração é reconhecer que nossa missão está intimamente ligada ao coração de Jesus, que nos chama a ser luz no mundo, com coragem, alegria e fidelidade. É também um momento de renovação espiritual, de comunhão entre os membros e de envio para os novos desafios que se apresentam”, destaca.

Carta convidou membros de todo o país a renovarem o chamado e a vocação ao Regnum Christi Recentemente, o Colégio Diretivo Territorial enviou uma carta aos membros do Brasil (https://regnumchristi.com.br/carta-do-colegio-diretivo-territorial-celebra-os-40-anosdo-regnum-christi-no-brasil-com-mensagem-aos-membros/) , convidando cada membro onde o carisma está presente, a celebrar este marco de 40 anos, unidos em oração e ação de graças, celebrando a história, as vocações e a missão do Regnum Christi no país. O documento reforça que as comemorações são uma oportunidade de renovar a missão comum e fortalecer os vínculos de comunhão.

A mensagem relembra ainda que este ano é marcado pela aprovação definitiva dos Estatutos da Federação Regnum Christi pela Santa Sé, reconhecimento que, segundo o texto, “dá solidez e estabilidade à Federação e nos impulsiona”.

Presente em mais de 30 países, o Regnum Christi atua no Brasil em diversas frentes de evangelização, especialmente junto à juventude, na formação cristã da família, em iniciativas sociais, em colégios, em seminários e em paróquias. Saiba mais em: www.regnumchristi.com.br.

Fonte: Santuário Cristo Redentor e Regnum Christi