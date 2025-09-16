Crianças do mundo inteiro são convidadas a rezar o Terço pela paz em outubro

No 20º aniversário da iniciativa "Um milhão de crianças rezam o Terço pela Paz", a ACN pede orações pela paz e unidade em um mundo ferido por divisão, conflito e sofrimento.

Ajuda à Igreja que Sofre

Crianças de todos os continentes estão novamente convidadas a participar da campanha anual “Um milhão de crianças rezam o Terço pela paz”, promovida pela fundação pontifícia de caridade internacional ACN – Ajuda à Igreja que Sofre. A iniciativa acontece na primeira semana de outubro, com destaque para o dia 7 de outubro, festa de Nossa Senhora do Rosário.

Em 2025, a campanha chega à sua 20ª edição. Criada em 2005, na Venezuela, como um pequeno ato de oração, a mobilização tornou-se um movimento mundial. Nos últimos dois anos (2023 e 2024), mais de um milhão de crianças participaram oficialmente.

A participação é livre, mas os grupos são incentivados a registrar-se no site oficial da campanha, onde estão disponíveis materiais de apoio em vários idiomas. Paróquias, escolas, movimentos e famílias são convidados a unir-se em oração, criando “uma onda de fé e esperança que percorre o mundo, brotada do coração das crianças e pronunciada com confiança infantil”, como destaca o padre Anton Lässer, assistente eclesiástico da ACN Internacional.

O presidente internacional da ACN, cardeal Mauro Piacenza, sublinha a relevância desta edição: “A campanha responde ao anseio cada vez mais urgente por paz e unidade em um mundo ferido por divisões, conflitos e sofrimentos. Em uma época em que o silêncio orante é abafado pelo barulho do mundo, o Rosário é um oásis de contemplação – não uma prática seca ou repetitiva, mas um caminho suave e forte que nos conduz ao coração do Evangelho.”

O cardeal convida pais e responsáveis a se unirem à oração com seus filhos, para que “o mundo inteiro seja abraçado por esta coroa de luz. Rezemos juntos para fortalecer os vínculos da comunhão eclesial, tanto afetiva como eficaz, e para que o Espírito Santo desperte nos jovens um desejo sincero de santidade”.

A inspiração para a iniciativa vem de uma frase atribuída a São Padre Pio: “Quando um milhão de crianças rezarem o Rosário, o mundo mudará.” Segundo padre Lässer, “as orações das crianças têm um poder especial diante de Deus – um poder capaz de romper barreiras, curar feridas e trazer luz à escuridão”.

Neste Ano Jubilar da Esperança, a ACN reforça que “o Santo Rosário continua sendo um caminho seguro e confiável de paz”.

Sobre a ACN - Ajuda à Igreja que Sofre

A ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma Fundação Pontifícia que apoia, por meio de informação, oração e ação, os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou enfrentem necessidade. Fundada no Natal de 1947, a ACN foi elevada à condição de Fundação Pontifícia da Igreja em 2011. Todos os anos, a instituição atende cerca de 5.000 pedidos de ajuda pastoral da Igreja em mais de 130 países. Os projetos apoiados incluem: formação de seminaristas, impressão de Bíblias e literatura religiosa - incluindo a Bíblia da Criança da ACN com mais de 51 milhões de exemplares impressos em mais de 190 línguas -, apoio a padres e religiosos em missões e situações críticas; construção e reconstrução de igrejas e demais instalações eclesiais; meios de transporte para evangelização; programas religiosos de comunicação; ajuda a refugiados e vítimas de conflitos.