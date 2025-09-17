Jovens coreanos querem Carlo Acutis como patrono da JMJ de Seul

Após a canonização de Carlo Acutis, descrita pelo bispo auxiliar de Seul e responsável pelo Comitê Organizador da Jornada Mundial da Juventude em Seul como "um presente especial de Deus para o nosso tempo", diversas paróquias e dioceses coreanas estão organizando encontros catequéticos e de estudo dedicados ao jovem Santo, oferecendo aos jovens e a todos os fiéis a oportunidade de aprender sobre sua vida e fé.

Vatican News com Agência Fides

"Carlo Acutis já é uma referência e uma fonte de inspiração para os jovens coreanos. Ele é muito conhecido e, em vista da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Seul, em 2027, continuaremos a propô-lo como um exemplo contemporâneo de santidade, especialmente porque viveu a evangelização no mundo digital. Os jovens coreanos esperam que ele possa ser proclamado padroeiro da JMJ", afirmou à Agência Fides dom Paul Kyung Sang Lee, bispo auxiliar de Seul e responsável pelo Comitê Organizador da Jornada Mundial da Juventude em Seul.

O prelado sul-coreano explicou que "os mais de mil jovens coreanos que foram a Roma em agosto para a Jornada Mundial da Juventude do Jubileu visitaram o Santuário do Despojamento em Assis, onde repousa o corpo de Acutis. A cerimônia de canonização, em 7 de setembro, foi transmitida por canais católicos coreanos e acompanhada por um grande público."

O prelado recordou que uma relíquia de Acutis doada pela família do jovem Santo foi colocada na capela do prédio onde está sediado o Comitê Organizador da JMJ de Seul: "Nossos jovens vão frequentemente à capela para pedir sua intercessão. Eles o sentem como um deles; é um santo millennial."

Além disso, relata dom Lee, uma estátua de Acutis foi instalada no pátio da sede da "Catholic Peace Broadcasting and Peace Newspaper - CPBC " em Jeodong (Seul), empresa de mídia pertencente à Conferência Episcopal. "A presença de Acutis ali lembra a todos que os meios de comunicação de massa podem ser canais para a difusão do Evangelho", observa.

O bispo Kim Jong-gang, presidente do Comitê para a Pastoral da Juventude da Conferência Episcopal Coreana, também falou do "Santo padroeiro da Internet", recordando-o como um "exemplo de como usar a Internet para se aproximar de Deus". "Para nossos jovens, nascidos e criados em um ambiente digital - explica - a canonização de Carlo traz grande esperança e um senso de desafio". De fato, continuou, "com sua santidade, ele lhes diz que mesmo na adolescência, é possível colocar Deus em primeiro lugar e crescer no caminho espiritual por meio da oração e Carlo Acutis, afirmou, é "uma figura missionária adaptada à era digital" que "exorta os jovens coreanos a utilizarem suas habilidades digitais como ferramentas de evangelização".

