Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Relíquia de Carlo Acutis na sede do Comitê Organizador da JMJ Sel 2027 Relíquia de Carlo Acutis na sede do Comitê Organizador da JMJ Sel 2027  (Archidiocèse de Séoul)
Igreja

Jovens coreanos querem Carlo Acutis como patrono da JMJ de Seul

Após a canonização de Carlo Acutis, descrita pelo bispo auxiliar de Seul e responsável pelo Comitê Organizador da Jornada Mundial da Juventude em Seul como "um presente especial de Deus para o nosso tempo", diversas paróquias e dioceses coreanas estão organizando encontros catequéticos e de estudo dedicados ao jovem Santo, oferecendo aos jovens e a todos os fiéis a oportunidade de aprender sobre sua vida e fé.

Vatican News com Agência Fides

"Carlo Acutis já é uma referência e uma fonte de inspiração para os jovens coreanos. Ele é muito conhecido e, em vista da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Seul, em 2027, continuaremos a propô-lo como um exemplo contemporâneo de santidade, especialmente porque viveu a evangelização no mundo digital. Os jovens coreanos esperam que ele possa ser proclamado padroeiro da JMJ", afirmou à Agência Fides dom Paul Kyung Sang Lee, bispo auxiliar de Seul e responsável pelo Comitê Organizador da Jornada Mundial da Juventude em Seul.

O prelado sul-coreano explicou que "os mais de mil jovens coreanos que foram a Roma em agosto para a Jornada Mundial da Juventude do Jubileu visitaram o Santuário do Despojamento em Assis, onde repousa o corpo de Acutis. A cerimônia de canonização, em 7 de setembro, foi transmitida por canais católicos coreanos e acompanhada por um grande público."

O prelado recordou que uma relíquia de Acutis doada pela família do jovem Santo foi colocada na capela do prédio onde está sediado o Comitê Organizador da JMJ de Seul: "Nossos jovens vão frequentemente à capela para pedir sua intercessão. Eles o sentem como um deles; é um santo millennial."

Além disso, relata dom Lee, uma estátua de Acutis foi instalada no pátio da sede da "Catholic Peace Broadcasting and Peace Newspaper - CPBC " em Jeodong (Seul), empresa de mídia pertencente à Conferência Episcopal. "A presença de Acutis ali lembra a todos que os meios de comunicação de massa podem ser canais para a difusão do Evangelho", observa.

O bispo Kim Jong-gang, presidente do Comitê para a Pastoral da Juventude da Conferência Episcopal Coreana, também falou do "Santo padroeiro da Internet", recordando-o como um "exemplo de como usar a Internet para se aproximar de Deus". "Para nossos jovens, nascidos e criados em um ambiente digital - explica - a canonização de Carlo traz grande esperança e um senso de desafio". De fato, continuou, "com sua santidade, ele lhes diz que mesmo na adolescência, é possível colocar Deus em primeiro lugar e crescer no caminho espiritual por meio da oração e Carlo Acutis, afirmou, é "uma figura missionária adaptada à era digital" que "exorta os jovens coreanos a utilizarem suas habilidades digitais como ferramentas de evangelização".

Após a canonização, descrita pelo bispo Kim Jong-gang como "um presente especial de Deus para o nosso tempo", diversas paróquias e dioceses coreanas estão organizando encontros catequéticos e de estudo dedicados ao santo, oferecendo aos jovens e a todos os fiéis a oportunidade de aprender sobre sua vida e fé.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
17 setembro 2025, 15:34
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão