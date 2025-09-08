Congresso Internacional “Com a Mãe Peregrina”

Representantes de 25 países se reúnem para encontro da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, em Santa Maria, sul do Brasil, nos lugares históricos onde tudo teve início.

Vatican News

Há poucos dias, o Papa Leão XIV recebeu um presente especial de jovens da Argentina: a imagem da Mãe Peregrina de Schoenstatt. Essa singela peça – pequena no tamanho, mas grande na missão – faz parte de um trabalho apostólico que hoje alcança os cinco continentes da terra.

É essa mesma imagem que, de 10 a 14 de setembro, reunirá 700 representantes, de 25 países, em Santa Maria, sul do Brasil, nos lugares históricos onde tudo teve início.

A Campanha começou de forma despretensiosa: João Luiz Pozzobon, um homem simples, de pouco estudo, mas com grande espírito missionário, visitava as famílias, levando a imagem de Maria para rezar nas casas. 75 anos após esse início, chega a hora de celebrar juntos e traçar metas para os próximos anos.

Praça São Pedro

Com a Mãe Peregrina, missionários da Esperança

O Congresso Internacional terá representantes enviados de 25 nações: Alemanha, Espanha, Portugal, Polônia, Croácia, Eslováquia, Itália, Luxemburgo, Estados Unidos, México, Guatemala, Peru, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Porto Rico, República Dominicana, Burundi, Índia e Filipinas.

O arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Brustolin, salienta que a Campanha, no presente, é um gesto concreto de uma Igreja missionária que vai ao encontro de todos: “Essa iniciativa tão bonita de levar a imagem se espalhou para mais de 100 países: levar Nossa Senhora até onde as pessoas estão. São mais de 200 mil imagens em saída, visitando as pessoas. João Pozzobon não se dedicou apenas em fazer as visitas; eu costumo dizer que ele ia onde nós nem sempre vamos: aos bairros mais simples, às realidades mais pobres, onde a miséria é grande – lá ele levava Nossa Senhora”.

A Irmã M. Rosequiel Favero faz parte da equipe central de organização do Congresso e explica qual é o seu intuito: “Esses representantes estarão ali não só para celebrar os 75 anos, mas também para compartilhar experiências, trocar ideias e rever os documentos de consenso redigidos nos encontros internacionais anteriores da Campanha”.

Recente nomeação do Papa Leão XIV

João Luiz Pozzobon, iniciador da Campanha, recentemente foi declarado “Venerável” pelo Papa Leão XIV. Atualmente, o Dicastério para as Causas dos Santos analisa um possível milagre, que poderá torná-lo, nos próximos tempos, o mais novo Beato brasileiro.

Anita e Dino Crnjak, que serão os representantes da Croácia nesse Congresso, estão ansiosos para participar e dizem que será uma graça especial visitar “a fonte onde João Luiz Pozzobon começou a servir como apóstolo e missionário”. Eles comentam: “Estamos extremamente orgulhosos de participar deste grande Jubileu. O mundo precisa de Maria, ela é missionária e faz milagres por onde passa”.

Também Mária Púčková, representante da Eslováquia, salienta: “A imagem da Mãe Peregrina é pequena no tamanho, mas ela é grandiosa – ela age, cura e nos ajuda todos os dias. Gostaria, neste Congresso, de colher as graças para compartilhar com os demais e agradecer.”

Para compreender o legado de João Pozzobon de forma mais profunda e científica, nos dias 9 e 10 de setembro haverá um Congresso Teológico dedicado a ele, na Universidade Franciscana, em Santa Maria, visando apresentar uma reflexão teológica sobre a Causa de Beatificação do Diác. Pozzobon e sua importância eclesial. O intuito é analisar em perspectiva interdisciplinar os aspectos históricos e os impactos para a sociedade a partir da vida e obra de João Luiz Pozzobon e, a partir de seu exemplo e legado, inspirar um maior compromisso com a evangelização e o chamado à santidade.

Acompanhe ao vivo pela TV e Youtube

No Brasil e em Portugal, a Santa Missa de encerramento do Congresso Internacional será transmitida ao vivo pela TV Canção Nova no dia 14 de setembro, às 10 horas (horário local brasileiro). Os demais países podem acompanhar pelo canal do Youtube, da Canção Nova. O convite se estende a todos, seja para participar presencialmente ou acompanhar a transmissão:

“Vamos juntos celebrar, agradecer a Deus e projetar a missão. Igreja em saída para que o Filho de Maria seja conhecido e amado. Espero vocês aqui, em Santa Maria, no dia 14 de setembro, na Romaria da Primavera, com missa às 10 horas no altar monumento da Basílica da Medianeira”, convoca o arcebispo.

Fonte: Equipe de Comunicação Movimento Apostólico de Schoenstatt