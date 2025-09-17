O Celam com o Papa: Igreja profética, missionária, sinodal e misericordiosa
Johan Pacheco – Vatican News
A presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam) realizou, de 10 a 15 de setembro, uma viagem oficial à Santa Sé, visitando diversos dicastérios da cúria romana e concluindo com uma audiência com o Santo Padre Leão XIV. O Conselho Episcopal Latino-Americano, com 70 anos de existência, é um organismo de comunhão, reflexão, colaboração e serviço. Um sinal e instrumento colegial, em comunhão com a Igreja Universal e com o Pontífice.
A presidência do Celam é composta pelo cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre (Brasil), presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam); por dom José Luis Azuaje Ayala, arcebispo de Maracaibo (Venezuela), primeiro vice-presidente; dom José Domingo Ulloa Mendieta, arcebispo da Cidade do Panamá (Panamá), segundo vice-presidente; dom Santiago Rodríguez Rodríguez, bispo de San Pedro de Macorís (República Dominicana), presidente da CAE; dom Lizardo Estrada Herrera, bispo auxiliar de Cuzco (Peru), secretário-geral; e o presbítero Eric Iván García, secretário-geral adjunto.
“A cada dois anos a presidência do Celam vem a Roma para escutar, visitar o Papa e também trocar experiências com os dicastérios. E também viemos partilhar o nosso caminhar na América Latina e no Caribe”, explicou dom Lizardo Estrada em visita à Rádio Vaticano – Vatican News.
Descrevendo a realidade atual da Igreja latino-americana e caribenha, o prelado afirmou: “temos muitos desafios, mas também muitas esperanças. As dores dos nossos povos, como a migração, a corrupção, o tráfico de pessoas e tantas coisas dolorosas para o nosso povo. O mau trato à casa comum, ao meio ambiente, o esquecimento das nossos comunidades amazônicas, andinas ou afrodescendentes”.
Dom Estrada considera que, após essa semana de trabalho da presidência do Celam no Vaticano, eles assumem como compromisso “seguir trabalhando, apoiando-nos mutuamente, construindo o Reino de Deus. Queremos ser uma Igreja profética, missionária, sinodal e misericordiosa. Esperamos ser samaritanos e, como sempre, responder às realidades mais sofridas”. Um trabalho que o Celam desenvolve em comunhão com o Sumo Pontífice: “onde está Pedro, aí está a Igreja. A voz do nosso Santo Padre é um guia, é uma luz para nós”, expressou Estrada Herrera.
Sobre as ações pastorais, o bispo recordou que “um dos temas em que vimos trabalhando há muitos anos, que já vivemos e experimentamos, é o processo sinodal. Mas não é algo que tenha começado apenas nos últimos cinco anos; já vivíamos essa experiência em diferentes formas de ação. E agora, nesta terceira etapa de assimilação e implementação, estamos trabalhando com empenho”.
