Busca

Busca

Busca

ptportuguês
A presidência do Celam ao lado do Papa Leão XIV na última segunda-feira (15/09) A presidência do Celam ao lado do Papa Leão XIV na última segunda-feira (15/09)  (@VATICAN MEDIA)
Igreja

O Celam com o Papa: Igreja profética, missionária, sinodal e misericordiosa

O Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o Celam, ao final de visita oficial à Santa Sé, confirmou o compromisso de “ser uma Igreja profética, missionária, sinodal e misericordiosa”.

Johan Pacheco – Vatican News

A presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam) realizou, de 10 a 15 de setembro, uma viagem oficial à Santa Sé, visitando diversos dicastérios da cúria romana e concluindo com uma audiência com o Santo Padre Leão XIV. O Conselho Episcopal Latino-Americano, com 70 anos de existência, é um organismo de comunhão, reflexão, colaboração e serviço. Um sinal e instrumento colegial, em comunhão com a Igreja Universal e com o Pontífice.

A presidência do Celam é composta pelo cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre (Brasil), presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam); por dom José Luis Azuaje Ayala, arcebispo de Maracaibo (Venezuela), primeiro vice-presidente; dom José Domingo Ulloa Mendieta, arcebispo da Cidade do Panamá (Panamá), segundo vice-presidente; dom Santiago Rodríguez Rodríguez, bispo de San Pedro de Macorís (República Dominicana), presidente da CAE; dom Lizardo Estrada Herrera, bispo auxiliar de Cuzco (Peru), secretário-geral; e o presbítero Eric Iván García, secretário-geral adjunto.

A presidência do Celam em audiência com o Papa Leão XIV.
A presidência do Celam em audiência com o Papa Leão XIV.   (@VATICAN MEDIA)

“A cada dois anos a presidência do Celam vem a Roma para escutar, visitar o Papa e também trocar experiências com os dicastérios. E também viemos partilhar o nosso caminhar na América Latina e no Caribe”, explicou dom Lizardo Estrada em visita à Rádio Vaticano – Vatican News. 

Descrevendo a realidade atual da Igreja latino-americana e caribenha, o prelado afirmou: “temos muitos desafios, mas também muitas esperanças. As dores dos nossos povos, como a migração, a corrupção, o tráfico de pessoas e tantas coisas dolorosas para o nosso povo. O mau trato à casa comum, ao meio ambiente, o esquecimento das nossos comunidades amazônicas, andinas ou afrodescendentes”.

“Sentimos essas dores, e devemos responder a esses desafios a partir do Evangelho, a partir de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, também há muitas esperanças: a solidariedade dos nossos povos, a alegria, a fé, a religiosidade popular.”

Dom Estrada considera que, após essa semana de trabalho da presidência do Celam no Vaticano, eles assumem como compromisso “seguir trabalhando, apoiando-nos mutuamente, construindo o Reino de Deus. Queremos ser uma Igreja profética, missionária, sinodal e misericordiosa. Esperamos ser samaritanos e, como sempre, responder às realidades mais sofridas”. Um trabalho que o Celam desenvolve em comunhão com o Sumo Pontífice: “onde está Pedro, aí está a Igreja. A voz do nosso Santo Padre é um guia, é uma luz para nós”, expressou Estrada Herrera.

Sobre as ações pastorais, o bispo recordou que “um dos temas em que vimos trabalhando há muitos anos, que já vivemos e experimentamos, é o processo sinodal. Mas não é algo que tenha começado apenas nos últimos cinco anos; já vivíamos essa experiência em diferentes formas de ação. E agora, nesta terceira etapa de assimilação e implementação, estamos trabalhando com empenho”.

“O Celam, o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, completa 70 anos respondendo aos seus desafios em cada época, e o nosso compromisso é continuar.”

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
17 setembro 2025, 14:23
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão