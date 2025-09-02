Relíquia de Carlo Acutis é acolhida em Campo Grande por mais de mil fiéis

É um agasalho do tipo pulôver na cor azul escuro. A peça de roupa, uma das mais conhecidas do jovem italiano já que ele aparece usando em várias fotos, chegou nesta segunda-feira (01/09) na Paróquia São Sebastião para a abertura oficial das celebrações de canonização de Carlo Acutis, marcada para 7 de setembro no Vaticano. Durante esta semana, a relíquia não terá visitação livre, mas deverá permanecer no local após a canonização.

Vinicius Bracht – Campo Grande/MS

Campo Grande vive dias de intensa fé e emoção com a chegada do pulôver azul de Carlo Acutis, relíquia usada pelo jovem italiano que será canonizado no próximo domingo (7), no Vaticano. A peça foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros até a Paróquia São Sebastião na noite desta segunda-feira (01/09), marcando a abertura oficial da programação da Semana da Canonização. Mais de mil pessoas participaram da celebração, segundo a organização.

A relíquia foi presenteada pela própria mãe do Beato, direto de Assis

Exposta em uma redoma de acrílico diante do altar, o agasalho deve permanecer na paróquia após a canonização. A relíquia vai estar presente "nas missas até esta terça-feira (2/09). Depois, será levada para a Capela do Milagre, na Vila Margarida, e retorna à paróquia no domingo para a missa de ação de graças", explicou o Pe. Marcelo Tenório. Segundo Dulce de Morais, coordenadora da preparação da Semana da Canonização, a relíquia não estará aberta à visitação livre durante o dia, apenas durante as celebrações noturnas. “Após a canonização, uma equipe fará a preparação necessária para que, em seguida, o pulôver passe a ficar disponível na Paróquia São Sebastião, mas ainda sem data definida”, destacou.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, acompanhou a celebração e destacou que "é um momento realmente muito especial, muito emocionante. Deixa a gente muito feliz em ter a relíquia de Carlo conosco, pronta para realizar mais milagres. Ver esta realidade, com um jovem de 15 anos, é muito forte e reforça a nossa fé católica”, declarou ela.

A relíquia chegou a ser conduzida com honra pelo Corpo de Bombeiros até a Igreja Matriz, onde foi realizada a missa de abertura da Semana da Canonização

Caminho até a santidade

A canonização de Carlo Acutis chega após cinco meses de espera. Inicialmente marcada para 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, a cerimônia foi adiada em razão da morte do Papa Francisco.

O reconhecimento da santidade veio a partir de dois milagres atribuídos ao jovem. O primeiro ocorreu em 2010, em Campo Grande, quando Matheus Lins Vianna, então com 6 anos, foi curado de uma grave malformação no pâncreas após orações diante da imagem de Carlo, na Capela São Sebastião. O segundo, confirmado no ano passado, refere-se à recuperação de uma mulher na Itália que enfrentava complicações graves no parto.

Semana da Canonização

As celebrações seguem até sábado (6/09) com atividades na Capela do Milagre. No domingo (7/09), dia da canonização, a programação começa às 4h, horário de Mato Grosso do Sul, na Paróquia São Sebastião, com transmissão ao vivo da cerimônia, direto do Vaticano. As atividades seguem até 11h30, encerrando com um almoço de confraternização no Clube Estoril, aberto ao público mediante aquisição de convites.

02/09 – Terça-feira

18h30 – Hora da Graça e distribuição de pétalas

19h – Santa Missa

Capela do Milagre – Rua Ismael Silva, 10 – Jardim Marabá

03/09 – Quarta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Quiz sobre Carlo Acutis

Capela do Milagre

04/09 – Quinta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

22h – Vigília com Adoração ao Santíssimo – Tema: “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”

Matriz de São Sebastião

05/09 – Sexta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Noite da Juventude

Capela do Milagre

06/09 – Sábado

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Noite Mariana

Capela do Milagre

07/09 – Domingo

04h, horário de MS – Café da manhã (Salão da Divina Providência, na Capela do Milagre) e transmissão ao vivo da canonização direto do Vaticano

09h – Chegada e veneração da relíquia

10h – Missa de Ação de Graças pela Canonização de São Carlo Acutis

Matriz de São Sebastião



11h30 – Almoço de encerramento (mediante aquisição de convites)

Clube Estoril – Campo Grande/MS