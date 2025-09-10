Cruz, Bíblia e alianças na imagem da canonização do primeiro Santo de Papua Nova Guiné

Bíblia, cruz e alianças, os três símbolos que retratam o testemunho de fé deste jovem catequista mártir de Papua Nova Guiné. O postulador geral da causa de canonização do leigo papuásio Pedro To Rot é o sacerdote brasileiro pe. Fernando Clemente

Vatican News com Agência Fides

Na mão direita, a Bíblia Sagrada; na esquerda, as alianças. No pescoço, a cruz de catequista. Estes são os três símbolos que caracterizam o novo retrato oficial de Pedro To Rot, o primeiro santo da Papua-Nova Guiné que será canonizado no domingo, 19 de outubro, na Praça de São Pedro, pelo Papa Leão XIV. O anúnico da data da canonização de Tol Rot deu-se durante o Consistório Público Ordinário de 13 de junho do corrente, oportunidade em que Leão XIV havia confirmado as canonizações de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati para o domingo, 7 de setembro.

Em evidência 16/06/2025 Peter To Rot, o "jovem da missão" que será proclamado santo em outubro Durante sua prisão, Peter To Rot manteve uma serenidade extraordinária. Não se arrependeu de seus atos e defendeu firmemente sua fidelidade ao Evangelho e seu papel como catequista ...

A imagem, que em breve será transformada em uma tapeçaria a ser exibida na fachada da Basílica no Vaticano no dia da canonização, foi criada pelo pintor espanhol Raúl Berzosa Fernández e encomendada pelo Pe. Tomas Ravaioli, missionário do Instituto do Verbo Encarnado (IVE), vice-postulador da Causa de Canonização, e foi revelada aos fiéis papuas nestes dias.

O retrato, como explicado pela Conferência Episcopal da Papua-Nova Guiné e das Ilhas Salomão, "é uma representação fiel do jovem catequista". Baseado "na única fotografia conhecida de To Rot", reúne em uma única imagem a história do catequista-mártir. Um catequista que, como afirmou padre Ravaioli à Agência Fides, é "uma bússola para a qual olhar" nestes tempos em que "o matrimônio e a família estão sob ataque e sofrem todo tipo de distorção".

Em evidência 03/04/2025 Pedro To Rot, "um legado relevante para toda a Igreja" Foi o que disse na entrevista à Rádio Vaticano-Vatican News o sacerdote brasileiro pe. Fernando Clemente, postulador geral da causa de canonização do leigo papuásio Pedro To Rot. ...

As alianças, representadas em sua mão esquerda, simbolizam seu sacrifício em defesa do matrimônio católico. To Rot foi preso e depois martirizado por se opor à poligamia e por apoiar a união sacramental entre homem e mulher. A Bíblia, em sua mão direita, ressalta a dedicação de To Rot à Palavra de Deus: nutrido diariamente pela Sagrada Escritura e pela Eucaristia, ele extraiu força dessas fontes para enfrentar a perseguição.

A cruz de catequista, usada em volta do pescoço e colocada no centro do peito, é um sinal de sua fé inabalável. Durante a guerra, muitos catequistas esconderam essas cruzes por medo de retaliações dos japoneses que ocupavam a ilha. To Rot, no entanto, a usava com orgulho, pedindo que o crucifixo que tinha em casa lhe fosse entregue antes de sua execução. Suas palavras de despedida para sua esposa, Paula, foram: "Traga-me o crucifixo de catequista que temos em casa."

A decisão de confiar o retrato do Santo a Raúl Berzosa Fernández, um mestre do realismo moderno, explica a Conferência Episcopal, não se deve apenas à sua fama: o artista, aliás, "é conhecido mundialmente por suas obras religiosas que adornam igrejas em todos os continentes. Com reputação de naturalismo vívido e composições profundamente espirituais, a obra final de Berzosa presta homenagem ao amor de To Rot por Cristo."