A devota Karolyn Santana no Aeroporto de Lisboa nesta sexta-feira (05/09), antes de chegar na Itália 
“Ansiosa para ouvir o Papa chamar Carlo de santo”, diz brasileira devota de Acutis

"É um presente de aniversário de Deus. Carlo já faz parte da minha caminhada e da minha vida, e agora ver a Igreja reconhecendo oficialmente sua santidade é uma graça imensa. Estou ansiosa para ouvir o Papa chamando o Carlo de santo e poder viver de perto esse momento histórico e num 2025 inesquecível. Dois jovens santos que estão levantando uma juventude maior para a nossa Igreja", afirma Karolyn Santana, natural de Curitiba/PR.
Andressa Collet - Vatican News

Duas figuras que o próprio Leão XIV propôs como modelo para as novas gerações durante o recente Jubileu dos Jovens, em Roma, serão canonizadas no próximo domingo, 7 de setembro, na Praça São Pedro: Pier Giorgio Frassati (1901-1925) e Carlo Acutis (1991-2006). A celebração, presidida pelo próprio Pontífice, terá transmissão ao vivo dos canais do Vatican News, com comentários em português, a partir das 10h na Itália, 5h no horário de Brasília. Mas muitos devotos serão presença maciça no Vaticano, como a forte presença brasileira, já que Acutis, por exemplo, tem forte ligação com o Brasil.

Carlo Acutis e o Brasil

Conhecido como o primeiro “santo millennial”, Carlo Acutis será elevado à honra dos altares após um percurso rápido de santidade: foi beatificado em 2020 e agora será reconhecida a santidade, devido a dois milagres — o de um menino brasileiro e o de uma jovem da Costa Rica que sobreviveu a um grave acidente na Itália. O primeiro milagre reconhecido pela Igreja, então, foi a cura Matheus Vianna, aos 3 anos de idade, que tocou em uma relíquia de Carlo Acutis em 12 de outubro de 2010. Ele havia sido diagnosticado com pâncreas anular, uma condição rara e grave. A recuperação do menino, sem qualquer explicação médica, chamou a atenção e foi cuidadosamente examinada pela Igreja. Após uma investigação rigorosa, a Santa Sé reconheceu oficialmente o ocorrido, em 2020, como um milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis.

A brasileira em viagem para Roma

Assim, a devoção no Brasil se manifestou mais concretamente a partir de Campo Grande (MS), onde a comunidade está inclusive celebrando a Semana da Canonização, com uma relíquia pessoal de Carlo — um agasalho azul, tipo pulôver. Porém, os brasileiros de várias partes do país acompanham espiritualmente o caminho do jovem italiano, vendo nele um modelo de fé e expressão contemporânea de santidade. Como a artesã Karolyn Santana, natural de Curitiba, no Paraná. Ela esteve em Roma em abril com a intenção de participar da primeira data da canonização de Carlo Acutis, que acabou não acontecendo pelo falecimento do Papa Francisco.

De volta a Roma, a leiga, que leva o amor pela Igreja católica tatuado na pele, finalmente vai poder celebrar a canonização de Carlo Acutis, em plena Praça São Pedro, marcando um encontro profundo com a fé e com exemplos de santidade acessíveis aos jovens de hoje.

“Para mim, é um presente de aniversário de Deus. Carlo já faz parte da minha caminhada e da minha vida, e agora ver a Igreja reconhecendo oficialmente sua santidade é uma graça imensa. Estou ansiosa para ouvir o Papa chamando o Carlo de santo e poder viver de perto esse momento histórico e num 2025 inesquecível. Dois jovens santos que estão levantando uma juventude maior para a nossa Igreja.”

05 setembro 2025, 14:37
