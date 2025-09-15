Busca

Busca

Busca

ptportuguês
FILE PHOTO: Smoke billows from a chimney at a combined-cycle gas turbine power plant in Drogenbos
Igreja

Bispos do Sul do mundo: a ONU deve apoiar a meta climática de 1,5° C

Os bispos, provenientes da África, Ásia, América Latina e Caribe, escreveram aos líderes das Nações Unidas pedindo uma ação urgente para a crise climática, antes da COP30, que se realizará no Brasil de 10 a 21 de novembro: "a urgência do momento não deixa espaço para atrasos, concessões ou meias-medidas".

Vatican News

Os bispos, representantes das Igrejas Católicas da África, Ásia, América Latina e Caribe, lançaram um premente apelo aos líderes mundiais, reunidos em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas e para o evento de alto nível sobre a ação climática. Em uma carta, enviada ao Secretário-Geral da ONU, António Guterres, à Presidente da 80ª Assembleia Geral, Annalena Baerbock, e a Simon Stiell, Secretário Executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC), os Bispos expressam "boa vontade e, ao mesmo tempo, grande preocupação pelo futuro do planeta”. Por isso, pedem aos líderes que respeitem o Acordo de Paris e se comprometam para aumentar as contribuições determinadas, em nível nacional, em consonância com o objetivo de 1,5°C.

No documento, assinado pelo Cardeal Jaime Spengler, do Brasil, e Presidente do CELAM, pelo Cardeal Filipe Neri Ferrão, da Índia, Presidente da FABC e pelo Cardeal Fridolin Ambongo Besungu, arcebispo de Kinshasa (República Democrática do Congo) e Presidente do SECAM, os Bispos declaram: "Nós, bispos do Sul do mundo, temos a honra de enviar esta mensagem à atenção dos senhores... por ocasião da COP30. Por isso, pedimos conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções”. Os Bispos recordam ainda que esta declaração foi enviada ao Papa Leão XIV e às Igrejas locais, como sinal de "corresponsabilidade compartilhada e compromisso com a nossa Casa comum".

Não a atrasos e concessões

Para os Bispos, “a urgência da crise atual não deixa espaço para atrasos, concessões ou meias-medidas". O aquecimento global atingiu 1,55°C, em 2024. Por isso, afirmam: “Não se trata apenas de um problema técnico, mas de uma questão existencial de justiça, dignidade e cuidado com a nossa Casa comum”. E acrescentam: “A Igreja não vai ficar em silêncio. Continuaremos a lutar para que a nossa voz seja ouvida, ao lado da ciência, a sociedade civil e os mais vulneráveis. Tudo isso com verdade, coragem e coerência, até que a justiça seja feita".

Não a falsas soluções

A Carta dos Bispos também denuncia as "falsas soluções", como o capitalismo verde, a tecnocracia, a mercantilização da natureza e o extrativismo, que continuam a "perpetuar a exploração e a injustiça". Ao invés, advertem por políticas que priorizem a equidade, a justiça e a proteção: "As nações ricas devem pagar a sua dívida ecológica, com financiamento climático equitativo, sem causar ainda maior endividamento ao Sul do mundo". Nesse sentido, reiteram o convite aos líderes mundiais para que forneçam financiamentos climáticos suficientes para a questão climática e para as comunidades resilientes no Sul do mundo, como a proteção dos povos indígenas, a biodiversidade e as gerações futuras.

Apelo ao diálogo e à cooperação

Enfim, os Bispos lançam seu premente apelo, antes da COP30, no Brasil: "Continuamos confiantes de que o diálogo autêntico, baseado na verdade e na justiça, poderá guiar a comunidade internacional rumo às profundas transformações necessárias".

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
15 setembro 2025, 14:26
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão