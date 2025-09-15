Bispos lusófonos pedem maior atenção ao acolhimento de migrantes

O comunicado final do XVI Encontro de Bispos dos Países Lusófonos, que decorreu em Portugal, pede respeito pela “diversidade cultural e a dignidade de cada pessoa e de cada família” migrante ou refugiada.

Rui Saraiva – Portugal

Com o tema “viver a paz na hospitalidade”, decorreu em Portugal de 9 a 12 de setembro de 2025, o XVI Encontro de Bispos dos Países Lusófonos reunindo responsáveis católicos de oito nações: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Acolhimento e integração na diversidade e dignidade

No comunicado final, os bispos afirmam que “o Encontro decorreu em espírito de oração e fraternidade entre todos os participantes, num desejo de partilha, aprendizagem mútua e colaboração, permitindo atingir os objetivos que tinham sido definidos: partilhar a realidade e o futuro da Igreja em cada país; partilhar e debater internamente boas práticas pastorais e organizacionais; identificar programas concretos de parceria e cooperação entre as Igrejas; refletir sobre o papel da Igreja na construção da paz, através da vivência fraterna da hospitalidade. Uma temática refletida nos relevantes contextos eclesiais que estamos a viver: celebração do Jubileu 2025 como ‘peregrinos de esperança’ e fase de implementação do Sínodo 2025-2028”, pode-se ler no comunicado.

Em particular, os bispos dos países lusófonos pedem “maior atenção ao acolhimento, proteção, promoção e integração dos migrantes e refugiados por parte das comunidades na diáspora, respeitando a sua diversidade cultural e a dignidade de cada pessoa e de cada família que migra, e lutando contra a legislação que atenta a esses princípios”.

Os bispos católicos da lusofonia referem também a sua profunda preocupação com as guerras que tiram a dignidade a milhões em todo o mundo. Nessa denúncia colocam-se ao lado do Papa Leão XIV e dos seus apelos.

“Em comunhão com o Papa Leão XIV, que apela a uma cultura de pontes, reconciliação e paz (‘guerra nunca mais!), lamentamos vivamente as guerras em curso que tiram a dignidade e a vida de milhões de pessoas em diferentes regiões do mundo, especialmente na África, na Europa e no Próximo Oriente. Rezamos pelos povos que são vítimas das extremas violências e mortes, e apelamos aos líderes políticos que acabem as guerras e estabeleçam o diálogo para a edificação da paz”, declaram os bispos lusófonos.

No texto final deste encontro, os bispos manifestam de modo especial uma profunda solidariedade e apoio para com o povo de Cabo Delgado em Moçambique.

“Manifestamos de modo especial a nossa profunda solidariedade e apoio para com o povo de Cabo Delgado (Moçambique), desde 2017 vítima de bárbaros atos de violência, destruição e morte, que veementemente condenamos. Exortamos de novo a comunidade internacional a contribuir para uma efetiva situação de paz em Cabo Delgado”, pode-se ler no comunicado.

Fraternidade e missão sem ceder a populismos

Recordemos que na abertura dos trabalhos, na tarde de dia 9 de setembro, D. José Ornelas lembrou a importância da memória comum para um futuro de autêntica fraternidade.

“A verdade purificadora da memória comum é necessária para sarar feridas e criar um futuro de autêntica fraternidade, na comum dignidade de irmãos e irmãs constantemente renovada pelo Espírito do Pentecostes”, declarou.

Para o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa a língua comum portuguesa é fator de sinodalidade para a missão de levar a salvação de Deus a todos.

“É a missão que nos move, a missão de levar a salvação de Deus a todos, mormente em cada uma das nossas Igrejas locais. E o facto de falarmos a mesma língua, embora com acentos e entoações distintas, não é indiferente. A sinodalidade que marca o ser da Igreja passa por este fator de vida e missão e deve mover-nos à partilha e à colaboração, como células vivas desta Igreja que quer estar presente onde se encontram os homens e mulheres que esperam e desejam um mundo novo”, declarou o presidente da CEP.

O bispo de Leiria-Fátima alertou para o perigo dos populismos no âmbito do tema das migrações e do seu debate público. Sobre este assunto pediu que haja colaboração entre as igrejas lusófonas.

“Este quadro de sermos irmãos em Igreja deve marcar também o nosso contributo para uma cultura que leve os nossos governantes a não cederem a populismos manipuladores, a serem verdadeiramente responsáveis no acolhimento e a saberem integrar os que chegam, na dignidade e na justiça, para fazer um mundo melhor”, disse D. José Ornelas.

Igrejas querem ser pontes para acolher e partilhar

Na ocasião, D. José Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo (Angola) e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), assinalou a existência de uma cultura de violência e uma crise do direito internacional. Sublinhou que este encontro aconteceu num período de tensões e guerras.

“Este encontro acontece num momento em que o mundo atravessa uma noite densa de escuridão devido ao amontoar-se de tensões entre os Estados e de guerras, umas amplamente mediatizadas e outras esquecidas e/ou silenciadas, que se disseminam praticamente em todos os continentes, cujos horrores e crueldades bradam os céus”, assinalou o bispo de Saurimo.

Para D. José Manuel Imbamba, as igrejas de expressão portuguesa pretendem ser pontes para acolher e partilhar.

“Queremos dizer que as Igrejas de expressão portuguesa pretendem ser pontes que unem, Igrejas que acolhem e partilham as riquezas infinitas que brotam do amor divino, para que a ninguém falte o alimento necessário para viver na dignidade dos filhos de Deus, afirmou o arcebispo.

Este encontro dos bispos lusófonos aprofundou os laços entre as Igrejas nos diferentes países, refletindo sobre os desafios comuns, partilhando boas práticas e promovendo projetos concretos de cooperação pastoral e social.

No âmbito do encontro, os bispos lusófonos foram recebidos em audiência pelo presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa e participaram no Colóquio ‘Fraternidade, novo nome para a Paz’ promovido pela FEC – Fundação Fé e Cooperação por ocasião do 35.º aniversário deste organismo da Conferência Episcopal Portuguesa.

O programa do encontro teve a sua conclusão com a participação nas celebrações da peregrinação internacional de 12 e 13 de setembro, em Fátima.

