Assembleia Regional Norte 1: um claro exemplo de Igreja sinodal

Mais de 70 representantes das nove igrejas locais estão reunidos até esta quinta-feira (18/09) em Maromba, no Centro de Treinamento de Lideranças da Arquidiocese de Manaus, para refletir sobre a sinodalidade, um modo de ser Igreja que por décadas acompanha a vida da Igreja no regional.

Pe. Luis Miguel Modino*

Iniciou nesta segunda-feira, 15 de setembro, a 52ª Assembleia Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mais de 70 representantes das nove igrejas locais que fazem parte do regional se encontram na Maromba, o Centro de Treinamento de Lideranças da Arquidiocese de Manaus, até esta quinta-feira, 18 de setembro, para refletir sobre a sinodalidade, um modo de ser Igreja que por décadas acompanha a vida da Igreja no regional.

Um claro exemplo de Igreja sinodal

Pode ser dito que estamos diante de uma assembleia eclesial, um claro exemplo de Igreja sinodal, pois se trata de um espaço onde a voz de todos e todas é escutada e serve como base do discernimento. Bispos, presbíteros, diáconos, representantes da Vida Religiosa e do laicato buscando em comunhão o caminho a seguir como Igreja comprometida no anúncio do Evangelho na Amazônia, no meio à diversidade de povos e realidades presentes nas cidades e nas comunidades espalhadas na floresta.

Uma assembleia que iniciou com a celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Manaus e presidente do Regional Norte 1, cardeal Leonardo Ulrich Steiner. Ele refletiu sobre a centralidade da Cruz, onde convergem para um ponto, “todos os sofrimentos, as cruzes, as violências, as alegrias, os amores, os desesperos, os clamores, os gritos, tudo parece convergir para um ponto só.” O arcebispo salientou que “na cruz existe uma centralidade, nessa centralidade está aquele que se diz nossa humanidade, a fragilidade”.

As dores do mundo

No dia em que a Igreja celebra Nossa Senhora das Dores, o cardeal Steiner disse que “na Mãe das Dores, vemos todas as dores”, recordando as dores do mundo, “das crianças, das mulheres, no mundo da fome, no mundo da guerra, no mundo dos desencontros, das injustiças, dos dominadores e dos destruidores, dos governos, das pátrias, das nações”, destacando que “dentro da finitude humana existe resgate, redenção, salvação”.

O cardeal Steiner ainda se referiu às dores da nossa casa comum, “de todos os seres, destruídos, dominados, comercializados, financiados”, sublinhando que “no meio dessas dores estamos nós.” O presidente do Regional Norte 1 disse que “nós desejamos colaborar com as Diretrizes para a Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, desejamos, justamente, que o anúncio da cruz seja um anúncio de esperança, porque salvação. A dor seja anunciada, até denunciada, mas na dor também existe salvação.” Para isso, ele pediu “que essa nossa assembleia nos anime e que essa nossa assembleia sempre nos faça olhar tudo com o olhar da Mãe das Dores”.

Empenho na missão

A apresentação dos participantes e da pauta, que foi aprovada, deu passo ao relatório das atividades do Regional no período de setembro de 2024 a setembro de 2025, um trabalho guiado pelas Diretrizes da Ação Evangelizadora do Regional Norte 1. Nessa perspectiva foi salientado que “houve grande empenho por parte dos bispos, coordenadores, coordenadoras, agentes de pastoral, lideranças leigas e leigos em colocar em prática o que foi assumido nas diretrizes. Cada igreja local construiu seu plano partir das mesmas, contribuindo para a unidade do Regional nesta dinâmica da sinodalidade”.

No relatório foi destacado a nomeação de um novo bispo auxiliar para a arquidiocese de Manaus, dom Samuel Ferreira de Lima. Igualmente, no âmbito do compromisso do cuidado com a vida, em todas as Igrejas do Regional foi dado a conhecer e estudado o “Protocolo e Manual de Proteção de Crianças, Adolescentes e Adultos Vulneráveis”, desencadeando um processo de formação em nível regional, capacitando a equipe ampliada com dois representantes de cada Igreja local.

No Regional Norte 1, a arquidiocese de Manaus tem mostrado contribuição e proximidade com as outras igrejas locais na elaboração dos projetos, assessorias na linha jurídica e outros, uma expressão da colegialidade e compromisso entre as Igrejas, marcas de comunhão numa Igreja que caminha junto.

Memória da caminhada-comunhão

Ao longo do último ano cabe destacar a participação do presidente do Regional na Segunda Sessão da Assembleia Sinodal do Sínodo sobre a Sinodalidade e no Conclave em que foi eleito o Papa Leão XIV. Igualmente, a vivência com intensidade da Campanha da Fraternidade, atingindo um número bem maior de lideranças que foram capacitadas e trabalharam o tema nas mais diversas comunidades. Nessa perspectiva, cabe destacar a produção dos materiais no Regional para essas campanhas.

Um relatório que é uma breve memória da caminhada-comunhão no Regional Norte 1, onde se percebe as inúmeras atividades ao longo do ano e as forças vivas que existem e assumem um caminho expressão de sinodalidade, que escuta e respeita às diversidades e vivencia a dinâmica da interculturalidade. “Um relatório que mostra o muito trabalho realizado e a dinamicidade do nosso Regional”, finalizou o cardeal Steiner.

* Manaus/AM