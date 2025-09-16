“Semeaduras”: ações de ecologia integral da Arquidiocese de Manaus

No coração da maior e mais importante floresta do mundo, a Amazônia, a Assembleia Sinodal Arquidiocesana assumiu a missão de cuidar da casa comum desde 2022. A Comissão para a Ecologia Integral encoraja esse cuidado com a criação em todos os espaços: doméstico, laboral, comunitário e eclesial. O documento “Semeaduras” traz exemplos práticos e também a atuação dos educadores ambientais.

Pe. Luis Miguel Modino*

A ecologia integral e o chamado ao cuidado da casa comum pode ser considerado um dos grandes legados do Papa Francisco, um caminho que continua sendo trilhado pelo Papa Leão XIV. Na Arquidiocese de Manaus, no coração da maior e mais importante floresta do mundo, a Amazônia, a Assembleia Sinodal Arquidiocesana, no ano 2022, assumiu essa missão como um dos grandes desafios, que está se concretizando de modo transversal em todas as dimensões da missão.

O cuidado da criação em todos os espaços

Na frente desse trabalho está a Comissão para a Ecologia Integral que quer levar esse cuidado com a criação a todos os espaços: doméstico, laboral, comunitário e eclesial. As diversas práticas de ecologia integral na Arquidiocese de Manaus estão sendo divulgadas através de uma publicação que tem como nome “Semeaduras”. Um pequeno texto que ajuda a conhecer e espalhar práticas que deveriam ser assumidas por todos aqueles que acreditam no Deus Criador, mas também por aqueles que se preocupam com o futuro do planeta e da humanidade.

Na Arquidiocese de Manaus, segundo o texto, diversas paróquias e áreas missionárias realizam gestão de resíduos, um exemplo que leva à Comissão para a Ecologia Integral a lançar o desafio de assumir essa prática por parte daqueles que ainda não a iniciaram. Nesse caminho da ecologia integral se faz necessário impulsionar parcerias institucionais e comunitárias com outras religiões, associações de moradores, universidades, escolas, cooperativas e grupos de diferentes segmentos.

As ações e os educadores ambientais

Dentre as práticas cada vez mais presentes, o documento “Semeaduras” fala sobre a coleta de resíduos eletrônicos, de óleo de cozinha para a fabricação de sabão ecológico, de materiais recicláveis, as hortas comunitárias, a coleta de material orgânico para compostagem, ações sociopolíticas em defesa da casa comum, feiras de economia solidária, por exemplo. Essas práticas são assumidas a partir de campanhas educativas com foco no cuidado da casa comum, especialmente na catequese, tendo como fundamento a encíclica Laudato si', em vista de um novo estilo de vida.

Nos últimos anos, tem surgido na Arquidiocese de Manaus os educadores ambientais. Eles iniciaram sua missão na Festa de Pentecostes, o maior evento religioso da Igreja de Manaus, mas aos poucos estão se fazendo presentes em outros momentos e espaços. A missão é orientar sobre s redução dos resíduos e a conservação do ambiente, a formação para as causas indígenas, os projetos de transição energética, com fontes de energia eólica e solar. Iniciativas que são divulgadas no Programa Laudato si', que toda semana, na Rádio Rio Mar, veículo de comunicação da arquidiocese, aborda temáticas relacionadas à espiritualidade ecológica e questões socioambientais.

Os projetos arquidiocesanos

Em nível arquidiocesano são vários os projetos desenvolvidos: Projeto Educação em Saúde Ambiental, com a participação de crianças e adolescentes; Casa Amazônica de Francisco e Clara, em vista de uma educação e espiritualidade ecológicas a serviço dos povos amazônicos; Associação de Catadores Filhos/as de Guadalupe, que gerencia resíduos sólidos e promove a formação no campo da ecologia integral; Projeto “Papel de cada um na casa comum”; e o Projeto Horta Escola.

Conhecer essas práticas é de extrema importância, ainda mais no Tempo de Oração pelo Cuidado da Casa Comum e às portas do 14º Mutirão Brasileiro de Comunicação, que será realizado em Manaus de 25 a 28 de setembro, com o tema “Comunicação e Ecologia Integral: transformação e sustentabilidade justa”, que reúne estudantes, profissionais e representantes de pastorais e agentes sociais de todo o Brasil.

* Manaus/AM