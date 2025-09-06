Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Só um coração"
O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “a cruz não é nenhuma derrota”…
Vatican News
“Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo”. Por isso mesmo, a cruz não é nenhuma derrota. A cruz que a gente muitas vezes enfrenta na vida, é a porta da vitória. Aquela vitória mais saborosa, mais cheia de graça.
A CANÇÃO "SÓ UM CORAÇÃO" / Autor: Antonio Cardoso
