Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Coração e luz Coração e luz 
Igreja

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Só um coração"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “a cruz não é nenhuma derrota”…

Vatican News

“Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo”. Por isso mesmo, a cruz não é nenhuma derrota. A cruz que a gente muitas vezes enfrenta na vida, é a porta da vitória. Aquela vitória mais saborosa, mais cheia de graça.

A CANÇÃO "SÓ UM CORAÇÃO" / Autor: Antonio Cardoso

Ouça e compartilhe

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
06 setembro 2025, 08:07
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão