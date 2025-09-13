Busca

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Dois riscos"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Deus amou tanto mundo”…

Vatican News

Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ‘ninguém subiu ao céu a não se aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que crê, tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto mundo que deu o seu Filho Unigênito…

A CANÇÃO "DOIS RISCOS" / Padre Zezinho, SCJ / Ed. Paulinas/COMEP

13 setembro 2025, 08:00
