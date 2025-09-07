Mãe de Acutis: Carlo é uma ponte que leva a Jesus

No dia da canonização do filho, Antonia Salzano fala da emoções de um evento que mudou a vida dela e de sua família: muitos se converteram ao ver seu exemplo, e sua lembrança mais querida é a generosidade que ele sempre demonstrou em amar a Deus e ao próximo.

Daniele Piccini – Cidade do Vaticano

Não é fácil imaginar os sentimentos de uma mãe ao ver seu filho ser proclamado Santo diante de dezenas de milhares de pessoas, tendo a consicência que são milhares os devotos em todo o mundo, que a ele dirigem orações e o guardam em seus corações.

Antonia Salzano, mãe de Carlo Acutis, estava presente neste domingo, 7 de setembro, juntamente com o marido e os filhos, na Missa de canonização presidida pelo Papa Leão XIV. Ela compartilha com a Rádio Vaticano o caminho que percorreu ao longo desses anos, e que culminou na cerimônia na Praça de São Pedro.

Antonia Salzano Acutis, mãe de Carlo.

Sra. Acutis, como a senhora vivenciou as horas que antecederam a Missa de canonização?

Estou feliz porque é certamente o ápice de um caminho que durou muitos anos, durante a qual recebemos tantas surpresas maravilhosas do Carlo. Todos os dias recebemos notícias de milagres e conversões. Portanto, os fiéis certamente ficarão contentes. Estou emocionada, mas também calma, serena, porque esta canonização terá os efeitos que todos os fiéis esperavam. O Carlo tem fiéis em todo o mundo — da China, do Japão, dos Estados Unidos, da América Latina. Estou especialmente feliz por eles. Acredito que o Carlo está tocando tantos corações, tantas vidas, com seu exemplo, com sua fé contagiante, e isso me deixa muito feliz.

Há alguma lembrança específica do seu filho que lhe vem à mente com mais insistência neste momento?

O Carlo deixou tantas lembranças bonitas, sua grande fé, sua grande devoção. Lembro-me de que, quando ele estava organizando a exposição sobre os Milagres Eucarísticos, ele estava preocupado. "Há filas que se estendem por quilômetros em um show, em um jogo de futebol - disse ele - mas eu não vejo essas filas em frente ao Sacrário onde está a vida e a presença real de Cristo."

E eu me lembro dele trabalhando, quando eu estava de férias, até às duas ou três da manhã, e minha mãe, que dormia com ele, dizia: "Mas, Carlo, deixe a Igreja fazer essas coisas!". Mas ele passava todos os verões organizando as coisas. Ele fazia questão de que as pessoas entendessem a importância da Eucaristia. Certamente, a lembrança mais querida que tenho de Carlo é essa generosidade, esse amor pelos outros e, acima de tudo, por Deus.

A imagem de Carlo Acutis na fachada da Basílica de São Pedro (@Vatican Media)

Como você imagina sua vida a partir de amanhã?

Minha vida de fé será sempre a mesma. A vida é uma caminhada rumo à santidade. Espero que nós também possamos progredir, porque todos somos limitados, estamos em uma jornada, nosso destino é o céu. Mas a vida apresenta obstáculos, fragilidades, temos tantas. Gostaria de ter essas graças suficientes para ajudar a mim e à minha família. Gostaria também de poder seguir esse caminho de santificação. Mas gostaria que todos os devotos de Carlo também recebessem essa graça. Ele serve como uma ponte, uma ponte para chegar a Jesus.