Adolescente: "uma inspiração ver um jovem de nosso tempo ser declarado Santo"

Adolescente segue os passos de Carlo Acutis na devoção Mariana e no amor à Eucaristia. Daniel Godinho, 14 anos recebeu uma graça pela intercessão do jovem e se tornou devoto, buscando seguir o exemplo do Santo.

Ricardo Gomes – Diocese de Campos

Daniel Braga Godinho, coroinha na Paróquia são João batista, São Roque (SP), Diocese de Osasco desde pequeno tem uma forte devoção a Nossa Senhora e se prepara para assumir a missão de cerimoniário, Atualmente faz parte da Pastoral da Comunicação.

“Foi uma inspiração ver um jovem de nosso tempo ser declarado santo. E para mim muito importante e busco imitar seu exemplo de devoção a Nossa Senhora e amor a eucaristia”, reflete Daniel.

“Carlo Acutis é esperança para os jovens buscarem a santidade”: Clédima de Aguiar – Comunidade de Aliança  Rabi – Diocese de Campos

“É possível a santidade de um jovem numa vida normal de estudos; ter amigos e viajar. Era um garoto alegre, que gostava das festas de aniversários e celebrar, É bom lembrar que é possível a santidade nas pequenas coisas”, relata.

Em peregrinação por Assis a Fundadora da Comunidade de Aliança Rabi Aperibé (Diocese de Campos, revela a experiência inexplicável de estar diante do corpo de São Carlo Acutis. A sua canonização é um sinal de esperança para a juventude, e recorda a importância da vida de santidade.

“Estar diante do corpo de Carlo Acutis neste Ano Jubilar, ano da esperança foi marcante na minha espiritualidade e como mãe contemplar aquele jovem,  coloquei-me  no lugar da sua mãe, e imagino quanta dor deve sentir e a vontade de dizer acorda filho, como se ele estivesse dormindo e contemplar aquele jovem santo”, relata Cledima.

08 setembro 2025, 09:52
