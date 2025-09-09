Lusofonias. Acutis e Frassati: dois jovens com fé à prova de tudo

Dois jovens. Ou melhor, um adolescente e um jovem. Ambos mostraram ter uma Fé à prova de tudo. De nacionalidade italiana, cada um no seu tempo (Frassati – 1901-1925; Acutis – 1991-2006), na sua terra (Frassati – nasceu e faleceu em Turim; Acutis – nasceu em Londres – faleceu em Monza), puseram a render os seus próprios talentos. O Papa Leão juntou-os na mesma celebração, a 7 de setembro, para os declarar Santos. A cerimónia de canonização fez abarrotar a Praça de S. Pedro, como era de esperar.

Tony Neves, na Praça de S. Pedro - Roma

Fui cedo, para me submeter aos controlos na entrada da Praça. Enormes filas foram lugar de encontros, de conversas amenas, até de canções. Os rostos, tão plurais nas suas origens e cores, eram o símbolo de uma Igreja sem fronteiras.

A Celebração foi longa, mas vivida com participação e dignidade. O momento mais esperado era o da canonização, e assim aconteceu, sucedido por uma enorme ovação que ecoou pela Praça e imediações e foi amplificado pelos media ali presentes.

O Papa Leão interveio três vezes. Apareceu, de forma inesperada, antes de começar a Missa e, de improviso, saudou os muitos milhares de pessoas reunidas na Praça de S. Pedro. Concluiu dizendo: ‘Todos vós, todos nós, somos chamados a ser santos’. E prometeu dar uma volta à Praça, de carro, o que fez no final, sempre a abençoar o povo sob enormes e vivas salvas de palmas.

Depois, na sua homilia, disse o mais importante. Faço breves recortes para que se leia e ouça a voz do Pastor: ‘hoje olhamos para São Pier Giorgio Frassati e São Carlo Acutis: um jovem do início do século XX e um adolescente dos nossos dias, ambos apaixonados por Jesus e prontos a dar tudo por Ele’. Ao falar da caridade como imagem de marca de Frassati, disse o Papa: ‘ao vê-lo circular pelas ruas de Turim com carrinhos cheios de ajuda para os pobres, os amigos o rebatizaram de “Empresa de Transportes Frassati”! Ainda hoje, a vida de Pier Giorgio representa uma luz para a espiritualidade leiga.

Para ele, a fé não era uma devoção privada: impulsionado pela força do Evangelho e pela pertença a associações eclesiais, comprometeu-se generosamente na sociedade, deu o seu contributo à vida política, dedicou-se com ardor ao serviço dos pobres’. Por sua vez, Carlo Acutis dizia: ’Diante do sol, bronzeamos. Diante da Eucaristia, torna-se santo!’. Concluiu o Papa: ‘Queridos, os santos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis são um convite dirigido a todos nós – especialmente aos jovens – a não desperdiçar a vida, mas a orientá-la para cima e a fazer dela uma obra-prima. Eles encorajam-nos com as suas palavras: ‘Não eu, mas Deus’, dizia Carlo. E Pier Giorgio: ‘Se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até ao fim’. Esta é a fórmula simples, mas vencedora, da sua santidade’.

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati marquem e empurrem as novas gerações ... (©Lusofonias)

Na sua última intervenção, no Angelus, o Papa Leão lançou um grito pela paz no mundo: ‘Confiamos a nossa incessante oração pela paz, especialmente na Terra Santa e na Ucrânia, e em todas as outras terras ensanguentadas pela guerra, à intercessão dos Santos e da Virgem Maria. Aos governantes repito: ouçam a voz da consciência! As aparentes vitórias obtidas com as armas, semeando morte e destruição, são na realidade derrotas e nunca trazem paz e segurança! Deus não quer a guerra, quer a paz, e apoia aqueles que se empenham em sair da espiral do ódio e percorrer o caminho do diálogo’.

Era feliz o ambiente que se vivia nesta Praça Maior. Foi difícil dali sair, como fora entrar. Mas os rostos mostravam a alegria de ser uma Igreja com gente jovem que testemunha o Evangelho, mesmo vivendo poucos anos. Mais uma vez se prova que a qualidade é bem mais importante que quantidade.

José Miguel Cardoso, teólogo que trabalha com o Cardeal Tolentino Mendonça no Dicastério para a Cultura e a Educação, no seu recente e original livro ‘Os Sapatos de Deus’, fala assim de S. Carlo Acutis: ‘No Santuário della Spogliazione em Assis, veneramos o seu corpo vestido de fato de treino e sapatilhas nos pés. Entre tantas virtudes e ações, Carlo foi um autêntico missionário digital, servindo-se destes meios para divulgar o nome de Jesus, e um peregrino pelos locais sagrados para aprofundar a sua fé. Com base neste testemunho, que as nossas sapatilhas usadas no desporto para nos tornar mais velozes possam também ser usadas para anunciar mais amplamente a notícia da Ressurreição’.

Temos novos Santos. Que Carlo Acutis (sepultado em Assis) e Pier Giorgio Frassati (sepultado em Turim) intercedam por nós e nos inspirem. Sobretudo, marquem e empurrem as novas gerações.