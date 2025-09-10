Busca

2025.09.10 90 Romaria Nossa Senhora Salette - Marcelino Ramos - 2025
Os 90 anos da Romaria de Nossa Senhora da Salette em Marcelino Ramos/RS

A programação festiva para exaltar essa longa história começa nesta quarta-feira (10/09) com novena. Em 19 de setembro, em memória à Aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França, haverá celebrações no santuário em Marcelino Ramos, inclusive com a presença de dom Jaime Spengler, presidente da CNBB, além da tradicional procissão luminosa. A grande romaria fica para os dias 27 e 28 de setembro.

Pe. Renoir Juslei Dalpizól*

Chegamos ao mês de setembro em que celebramos com alegria a memória da Aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França. Aquele dia 19 de setembro de 1846 mudou completamente a vida de duas pobres crianças, Maximino Giraud e Melânia Calvat. Elas tiveram a graça de contemplar, ouvir, conversar e admirar o rosto da Bem-Aventurada Virgem Maria. Os pequenos se deixaram encantar pela docilidade, beleza e ternura da Mãe que nada mais queria do que relembrá-los que Deus tem um propósito e uma missão para toda a humanidade.

A temática escolhida e que nos ajudará a rezar os 179 anos da Aparição da Bela Senhora é: “Com Salette, Missionários de Esperança!” e o lema: “Há 90 anos caminhando na fé, renovando a esperança e praticando a caridade!”. Em Marcelino Ramos (RS), que abriga um grande Santuário dedicado a Nossa Senhora da Salette, os Missionários Saletinos atuam há 97 anos.

Neste ano, a grande Romaria celebrada anualmente chega à sua nonagésima edição. Uma programação festiva foi preparada para exaltar essa longa história, contando com uma Novena de 10 a 18 de setembro. Em 19 de setembro, data da referida Aparição Mariana, haverá diversas celebrações no Santuário durante todo o dia. A Missa Solene das 10h será presidida por dom Jaime Spengler, cardeal-arcebispo de Porto Alegre (RS) e atual Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). À noite, como em todos os anos, acontecerá a tradicional Procissão Luminosa saindo da Igreja Matriz São João Batista rumo ao Santuário localizado no alto da montanha. E a grande Romaria acontecerá dias 27 e 28 de setembro, marcando o ápice dessas festividades setembrinas. Para esses dois dias, uma extensa programação religiosa foi preparada, que culminará com a Missa campal às 10h do domingo, 28 de setembro, presidida pelo bispo diocesano de Erexim (RS), Dom Adimir Antonio Mazali.

O Santuário Nossa Senhora da Salette de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul

Dentro da dinâmica do Ano Jubilar, o Santuário Nossa Senhora da Salette de Marcelino Ramos é uma “Igreja Jubilar” e, para bem atender todos os peregrinos, diversos sacerdotes estarão atendendo Confissões, de modo que todos possam garantir, a partir do prescrito, a Indulgência Plenária.

Portanto, organize-se com a sua família e a sua comunidade para participar da 90ª Romaria de Nossa Senhora da Salette, em Marcelino Ramos. A festa será grande e você não pode perder a oportunidade de fazer parte dessa história nonagenária. Nossa Senhora já está lhe esperando e, certamente, repete-lhe: “Venha, meu filho, não tenha medo!”. Junto dela e de Nosso Senhor, você pode viver profundamente as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, compartilhando-as posteriormente com quem encontrar pelos caminhos da sua existência. Participe!

* reitor do Santuário Nossa Senhora da Salette de Marcelino Ramos/RS

10 setembro 2025, 10:22
