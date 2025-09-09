9º Congresso Eucarístico do Segue-me em Nova Veneza

Evento mobiliza a juventude em três dias de oração, música e formação. Serão mais de mil pessoas em Nova Veneza.

Vatican News

De 12 a 14 de setembro, a cidade de Nova Veneza, conhecida como a “capital italiana de Goiás”, se tornará o centro da fé católica na Diocese de Anápolis ao sediar, pela primeira vez, a 9ª edição do Congresso Eucarístico do Segue-me. O encontro, organizado pelo movimento Segue-me e voltado especialmente para a juventude católica, também reunirá famílias, religiosos, fiéis e visitantes de outras regiões, com a expectativa de aproximadamente 1.500 participantes.

Realizado na Praça da Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, o Congresso terá como tema “O Coração de Jesus quer reinar, e reinar por meio do Amor Eucarístico”, inspirando-se na devoção ao Sagrado Coração de Jesus e tendo como padroeira Santa Maria Margarida Alacoque.

De acordo com o padre Walter Matheus, diretor espiritual do Segue-me, os jovens terão uma experiência única de fé e intimidade com Cristo: “Os jovens podem esperar um congresso de intimidade maior com Jesus Eucarístico, sendo uma oportunidade única de obter respostas e acalentar o coração em Jesus”, disse.

A programação está repleta de momentos de oração, música, formação e celebrações que prometem marcar a vida espiritual dos participantes. O evento será aberto na sexta-feira (12), às 19h, com a Santa Missa, seguida pelo show da banda Ministério Adoração e Vida. A noite terminará com uma adoração ao Santíssimo Sacramento.

No sábado (13) desde as primeiras horas da manhã, haverá palestras, testemunhos, teatros, mesa-redonda e atendimento de confissões, todos com foco na exaltação do Sacramento da Eucaristia. O momento mais aguardado será a procissão Eucarística pelas ruas de Nova Veneza, quando um sacerdote conduzirá o ostensório com Jesus Eucarístico exposto, seguido por centenas de jovens em oração e cânticos. Na sequência, toda a comunidade poderá participar do Nightfever, uma noite de oração e adoração.

É importante destacar que o Congresso Eucarístico do Segue-me é um evento fechado, organizado exclusivamente para os jovens do movimento. Apenas no sábado à noite, a procissão e o Nightfever serão abertos à comunidade em geral.

No domingo (14), último dia do Congresso, a programação continuará com palestras, momentos de louvor e convivência, finalizando com a Santa Missa de encerramento na parte da tarde.

Além disso, em sintonia com o Ano Jubilar de 2025 proclamado pelo Papa Francisco, a Diocese de Anápolis viverá durante os dias do Congresso o Jubileu da Juventude, tornando a experiência ainda mais especial para os jovens peregrinos que participarão do encontro.

Sobre o Congresso Eucarístico do Segue-me

O Congresso Eucarístico do Segue-me é um evento anual organizado pelo movimento Segue-me na Diocese de Anápolis, voltado especialmente para a juventude, com o objetivo de aprofundar a vivência da Eucaristia como encontro transformador com Deus. Desde sua primeira edição, tornou-se um marco para os jovens católicos. Cidades como Jaraguá, Anápolis, Alexânia, Petrolina e Pirenópolis já receberam o encontro. Em 2025, Nova Veneza será a cidade anfitriã.

O Segue-me é um movimento da Igreja Católica criado em 1979, em Brasília (DF), e presente em diversas dioceses do Brasil, incluindo a de Anápolis, voltado para a juventude. Suas atividades incluem retiros, encontros de formação, congressos e momentos de oração, sempre em sintonia com a paróquia e a diocese. Embora direcionado aos jovens, o movimento também envolve famílias e outros fiéis na vida comunitária.

Fonte: Assessoria de Imprensa Congresso Eucarístico do Segue-me