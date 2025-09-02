Busca

2025.09.02 47ª Semana teológica - Studium Theolócum - Curitiba
47ª Semana Teológica no Studium Theologicum de Curitiba

“Tradição Teológica e Atualidade: de Niceia ao Vaticano II” é o tema da iniciativa que se realiza entre 22 a 26 de setembro de 2025.

Por Mario Eduardo Vidal

O Studium Theologicum, de Curitiba (Brasil), afiliado à Universidade Lateranense, promove, em parceria e coordenada pelo Diretório Acadêmico DAST, a 47ª Semana Teológica, de 22 a 26 de setembro de 2025, com o tema “Tradição Teológica e Atualidade: de Niceia ao Vaticano II”.

Neste ano, o evento propõe uma profunda reflexão sobre o caminho da teologia cristã, desde os primeiros concílios da Igreja até o aggiornamento promovido pelo Concílio Vaticano II. A proposta é lançar luz sobre como os fundamentos teológicos, estabelecidos ao longo da história, dialogam com as demandas, desafios e oportunidades do mundo contemporâneo.

Com uma programação que reunirá oito conferências e a presença de renomados especialistas do cenário teológico e acadêmico brasileiro, a Semana Teológica de 2025 abordará questões centrais, como: a formulação dogmática de Niceia e sua repercussão na Cristologia; a relação entre Tradição e Magistério; a contribuição dos grandes Padres e Doutores da Igreja; o papel da liturgia e da pastoral no contexto pós-conciliar; e as implicações do Vaticano II para a missão da Igreja hoje.

O evento será uma oportunidade especial de aprofundamento acadêmico e vivência comunitária, reunindo estudantes, professores, pesquisadores e agentes de pastoral de diversas regiões do país. Além das conferências, a programação contará com momentos de diálogo e interação, fortalecendo o espírito eclesial e o intercâmbio de ideias entre diferentes áreas do saber teológico.

A programação da Semana Teológica

O público-alvo da Semana Teológica inclui Bispos, Padres, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Seminaristas, Leigos, Leigas, Estudantes de Teologia e demais interessados. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://claretia.no/ZOcDP, mediante investimento de R$ 50,00. Aos participantes que obtiverem ao menos 75% de presença – com inscrição no site e assinatura das listas – será emitido certificado digital validável online.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria do Studium Theologicum: (41) 3307-7729 | (41) 99534-2647. Confira a programação completa, inscreva-se e participe deste momento de estudo, comunhão e fé!

PROGRAMAÇÃO

 

22/09 (segunda-feira)
- Manhã (8h30m às 10h30m): “Concílio de Niceia contexto histórico e os fundamentos da fé cristã no Símbolo Niceno.” – Prof. Dr. Rogério Miranda de Almeida.
- Noite (19h às 21h): “As imagens de Cristo na arte: ressonâncias do Concílio de Nicéia” – Profª Dr. Hilda Souto.

23/09 (terça-feira)
- Manhã (8h30m às 10h30m): “A Cristologia a partir de Nicéia” – Prof. Cesar Kuzma.
- Noite (19h às 21h): “Da Cristologia Nicena à Eclesiologia da Lumen Gentium” – Pe. Renato Vieira, SAC.

24/09 (quarta-feira)
- Manhã (8h30m às 10h30m): “Ir. Valeria Andrade Leal” – Ir. Valeria Andrade Leal, ASCJ.
- Noite (19h às 21h): “Implicações da Cristologia para uma moral renovada” – Pe. Marcos Rogério.

25/09 (quinta-feira)
- Manhã (8h30m às 10h30m): “Tradição Nicena e Sinodalidade: Desafios e Horizontes contemporâneos da Igreja”
– Dom Ricardo Hoepers

26/09 (sexta-feira)
- Manhã (8h30m às 10h30m): “Primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia, na perspectiva ortodoxa: memória, diálogo e esperança” – Dom Irineo de Tropaion

02 setembro 2025, 08:25
