Vietnã: Santuário de La Vang recebe 90 mil peregrinos para a festa da Assunção

Por Andrew Doan Thanh Phong

Milhões de católicos vietnamitas, tanto dentro quanto fora do país, voltaram sua atenção nestes dias para a Igreja de La Vang, na Arquidiocese de Huế, no centro do Vietnã, inclusive por meio da mídia, enquanto dezenas de milhares de peregrinos percorreram longas distâncias para participar do grande encontro mariano realizado naquele santuário nos dias 14 e 15 de agosto, por ocasião da Solenidade da Assunção ao Céu. A maioria deles pernoitou em barracas.

Eles foram a La Vang para louvar, homenagear e oferecer orações e súplicas à Mãe de La Vang, como o fizeram muitos de seus ancestrais no passado, católicos perseguidos que se refugiaram na remota e deserta floresta montanhosa de La Vang para se esconder, escapar das tribulações e rezar. Depois em 1798, ela apareceu a eles e os ajudou a superar a feroz perseguição do regime feudal do Vietnã.

Durante o encontro, milhares de voluntários de diversas associações católicas, paróquias e ordens religiosas da Arquidiocese de Hue trabalharam incansavelmente para garantir o funcionamento dos sistemas de iluminação e som, segurança, assistência médica e coleta de lixo. Eles garantiram que tudo transcorresse sem problemas, em ordem e em paz, sob a proteção da Mãe de La Yang.

Centenas de sacerdotes concelebrantes (© Truyền thông TGP Huế / tonggiaophanhue.org / Vietnamese Bishops’ Conference)

A comissão organizadora montou 40 confessionários abertos da manhã à noite, para que estivessem sempre disponíveis para os penitentes que desejassem se aproximar do Sacramento da Reconciliação, antes da abertura dos encontros.

No mundo de hoje, repleto de conflitos e guerras que se intensificam em vários continentes, a proclamação da esperança em Jesus Cristo torna-se cada vez mais urgente, razão pela qual o tema "Maria, Mãe da Esperança" foi escolhido para o encontro mariano em La Yang.

A cerimônia solene de oferenda de flores a Nossa Senhora de La Vang abriu o Congresso, que contou com a presença de numerosos católicos e até mesmo de alguns não católicos, religiosos e sacerdotes de todo o país, apesar do calor da tarde de verão. Padre Dominic Phan Hung, Vigário Geral da Arquidiocese de Huế, convidou na abertura os peregrinos a voltarem seus corações para Nossa Senhora, pois ela é fonte de inspiração e luz para aqueles que buscam Esperança. "Hoje viemos aqui, a Nossa Senhora de La Vang, a terra da graça de Deus. Por meio dela, Deus confortou e protegeu nossos ancestrais no passado das dificuldades da perseguição. Ao longo da história, Maria continuou a derramar muitas bênçãos sobre aqueles que vêm aqui em peregrinação para rezar a ela", disse Dom Joseph Vu Cong Vien, Bispo Coadjutor da Arquidiocese de Hanói, em sua homilia na Missa da Vigília da Assunção da Virgem Maria, na tarde de 14 de agosto.

Milhares de fiéis vietnamitas nas celebrações da Virgem Assunta ao Céu (© Truyền thông TGP Huế / tonggiaophanhue.org / Vietnamese Bishops’ Conference)

Mais de 90.000 católicos de todo o país acompanharam a procissão em honra de Nossa Senhora de La Vang, que começou às 4h30 da manhã de 15 de agosto. O arcebispo Joseph Dang Duc Ngan presidiu então a Missa solene da Festa da Assunção da Virgem Maria, concelebrada por vários bispos e centenas de sacerdotes na área da Basílica de La Vang.

Em sua homilia, o bispo Ngan recordou que "viemos aqui não apenas para celebrar a Assunção da Virgem Maria, mas também para fazer uma peregrinação à terra sagrada de La Vang, onde ela apareceu para ajudar aqueles em apuros devido à perseguição."

O prelado também se referiu aos problemas do mundo de hoje, semelhantes aos enfrentados por nossos ancestrais no passado: um mundo secularizado, apressado e sem amor, cheio de crises na forma de novos males, da guerra à pobreza, da divisão ao individualismo. No passado, nossos antepassados ​​recorriam à Virgem Maria em busca de oração, e agora, em uma situação marcada por tanto sofrimento, o Bispo convidou o povo de Deus, especialmente os peregrinos de La Vang, a rezar e pedir à Virgem Maria que acompanhe sempre a humanidade nos momentos difíceis.

Peregrinação da Assunção no Santuário de La Vang (© Truyền thông TGP Huế / tonggiaophanhue.org / Vietnamese Bishops’ Conference)