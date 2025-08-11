Bispos uruguaios encorajam catequistas: "Permanecer ancorados na esperança"

a Igreja no Uruguai "reafirma seu compromisso com a formação de discípulos missionários que anunciem o Evangelho com alegria, confiantes em uma esperança que nunca decepciona e orientados para a Vida Eterna".

"Vocês, catequistas, são testemunhas que, ancorados na esperança, caminham comprometidos em nossa realidade, rumo à meta: uma vida de amor para sempre", escreveu dom Pablo Jourdan em mensagem dirigida aos catequistas do país por ocasião do próximo Dia Nacional da Catequese, a ser celebrado em 24 de agosto.

Trata-se de um dia especial de encontro, oração e renovação do compromisso catequético que a Igreja no Uruguai dedica este ano ao tema "Ancorados na Esperança". Dom Jourdan, bispo da Diocese de Melo y Treinta y Tres e presidente do Departamento de Catequese da Conferência Episcopal Uruguaia (CEU), enfatiza o valor dos catequistas como agentes de esperança nas comunidades.

Os bispos do país também destacaram que a Igreja no Uruguai "reafirma seu compromisso com a formação de discípulos missionários que anunciem o Evangelho com alegria, confiantes em uma esperança que nunca decepciona e orientados para a Vida Eterna".

Segundo o comunicado, a celebração se inspira na mensagem de São Paulo: "A esperança não engana", e visa reforçar o convite a semear sementes de esperança nos corações, mesmo em contextos incertos. Como afirma o Papa Francisco na Bula que proclama o Jubileu de 2025, "o Ano Santo é uma oportunidade para reacender a esperança que, como uma âncora firme, sustenta a vida do fiel".