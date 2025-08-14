Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Filme fala da vitória do amor sobre a morte Filme fala da vitória do amor sobre a morte  (© Rafael Film)
Igreja

"O triunfo do coração", um filme sobre São Maximiliano Kolbe

O longa-metragem, produzido nos Estados Unidos, revive os últimos dias passados pelo frade franciscano polonês, cuja memória litúrgica é celebrada neste 14 de agosto, em sua cela em Auschwitz.

Pe. Marek Weresa – Cidade do Vaticano

"O friunfo do coração" é o título do filme que conta a história de São Maximiliano Kolbe mas, acima de tudo, a história da vitória do amor sobre a morte. Produzido nos Estados Unidos, a obra leva o espectador a reviver os últimos 14 dias passados na cela da fome em Auschwitz pelo frade franciscano polonês, cuja memória litúrgica é celebrada neste 14 de agosto, e no 84º aniversário de seu martírio no campo de concentração nazista.

Na Audiência Geral de ontem, quarta-feira, o Papa Leão XIV recordou o santo durante sua saudação aos peregrinos poloneses: "Na véspera da memória litúrgica de São Maximiliano Maria Kolbe, encorajo-vos a tomar como exemplo a sua atitude heroica de sacrifício pelos outros. Por sua intercessão, implorai a Deus que conceda a paz a todos os povos que vivem a tragédia da guerra", disse o Pontífice.

(© Rafael Film)
(© Rafael Film)   (© Rafael Film)

Um papel desafiador

 

E essa "atitude heroica" emerge no longa-metragem, que alterna cenas dramáticas das últimas semanas do santo no campo de concentração com momentos retrospectivos vividos em vários lugares, de Niepokalanów ao Japão.

O filme, embora anunciado na Polônia, é uma produção estadunidense com um elenco internacional, incluindo atores poloneses. O diretor trabalhou no roteiro por muitos anos, dando também à história uma dimensão pessoal.

"São Maximiliano nos ensina que só o amor é criativo", explica à Rádio Vaticano Marcin Kwaśny, o ator principal do filme que interpreta Kolbe. Em toda a sua carreira, conta ele, a realização deste filme foi a mais difícil até agora, não por causa das condições físicas, mas por sua profunda dimensão espiritual e emocional. "Foi um enorme desafio. Aproximei-me deste papel em estado de graça, rezando para que Deus agisse por meio de mim. Toda a equipe rezou antes das filmagens, pelo que agradecemos ao diretor", explica o ator.

(© Rafael Film)
(© Rafael Film)   (© Rafael Film)

Sentir um pouco de sua fome

 

Kwaśny também enfatiza o fato de que o papel exigiu um esforço físico: 12-14 horas por dia em uma cela escura, fria e úmida com outros nove atores. Filmar em inglês também exigia extrema precisão: até a menor omissão de uma palavra significava ter que refazer a cena. Para manter a autenticidade, os atores faziam refeições mínimas para vivenciar ao menos um pouco da fome dos prisioneiros no campo.

(© Rafael Film)
(© Rafael Film)   (© Rafael Film)

Ele brilhou com a luz de Cristo

 

A figura deste santo, enfatiza Marcin Kwaśny, nos ensina a não nos concentrarmos em nós mesmos, mas a servir aos outros e a responder ao ódio apenas com amor: "São Maximiliano foi um homem de extraordinária bondade e paciência, que compartilhava o que tinha mesmo quando estava com fome. Ele brilhou com a luz de Cristo em um lugar que parecia desprovido de Deus." O filme, acrescenta o artista, mostra o drama da vida cotidiana no campo e, ao mesmo tempo, a força duradoura do espírito, capaz de vencer a morte: "Este é um filme sobre a vitória da esperança sobre o desespero."

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
14 agosto 2025, 13:48
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão