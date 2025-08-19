No último dia 15 de agosto, dia da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora e data em que a Serva de Deus Maria Milza Santos Fonseca completaria 102 anos, a Diocese de Ruy Barbosa viveu um momento histórico: a instalação do Tribunal Diocesano para a Causa de Beatificação e Canonização de Maria Milza. A cerimônia aconteceu no Povoado de Alagoas, em Itaberaba (BA), terra natal da Serva de Deus, reunindo autoridades religiosas, civis e grande número de fiéis.

Sara Gomes - Diocese de Ruy Barbosa

A autorização oficial para a abertura da Causa foi concedida pela Santa Sé por meio de carta assinada pelo Cardeal Marcellus Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, em resposta à solicitação feita por Dom Estevam dos Santos Silva Filho, bispo diocesano, em agosto de 2024. O documento foi lido no próprio povoado em 15 de abril de 2025, confirmando que não havia impedimentos para o início do processo.

Durante a cerimônia, o postulador da Causa, Frei Jociel João Gomes da Silva, OFMCap., conduziu, ao lado de Dom Estevam, o rito de instalação e apresentou os integrantes da Comissão Histórica, responsável por reunir documentos e registros sobre a vida e virtudes de Maria Milza. A equipe é formada pelo presidente Prof. Vinícius Santos da Silva, vice-presidente Prof. Oacir Geraldo Ferreira da Silva, e pelos membros Prof. Leônidas Soares de Almeida, Prof. Deivison de Almeida Cerqueira e Prof. Felipe Augusto Barreto Rangel.

A instalação do Tribunal Diocesano para a Causa de Beatificação e Canonização de Maria Milza.

Também foi apresentado o Tribunal Diocesano, que registrará oficialmente as provas do processo: delegado episcopal Padre Dr. Giorlando Barbosa, procurador de justiça Padre Washington Rocha Ribeiro, notária Cláudia Conceição dos Santos e notária adjunta Irmã Cleidiane Lima de Jesus, SMOD.

Após a posse dos membros, foi celebrada a Missa, presidida por Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, bispo de Camaçari e presidente do Regional Nordeste 3 da CNBB, e concelebrada por Dom Estevam, Dom Zanoni Demettino Castro (arcebispo de Feira de Santana), Dom Antônio Tourinho Neto (bispo de Cruz das Almas), Dom Paulo Romeu Dantas Bastos (bispo de Jequié), além de Frei Jociel e diversos sacerdotes.

A instalação do Tribunal Diocesano para a Causa de Beatificação e Canonização de Maria Milza.

O evento contou com a presença de autoridades civis, como o prefeito de Itaberaba, João Filho; a prefeita de Ruy Barbosa, Eridan; o prefeito de Macajuba, Luciano Pamponet; e o deputado estadual Eduardo Alencar. Fiéis e romeiros vindos de várias regiões da Bahia participaram com entusiasmo, testemunhando o início oficial da fase diocesana da Causa, que reunirá relatos de graças e possíveis milagres, documentos históricos, a biografia da Serva de Deus e o parecer da Comissão Histórica.

Túmulo de Maria Milza

A partir de agora, a Diocese de Ruy Barbosa dá mais um passo no caminho que poderá levar Maria Milza Santos Fonseca aos altares da Igreja, perpetuando sua memória e inspirando gerações de fiéis.

Fotos: Pascom da Diocese de Ruy Barbosa