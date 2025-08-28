A tragédia de Minneapolis, a dor da Igreja dos Estados Unidos

O luto e a oração do clero estadunidense pela tragédia ocorrida na Annunciaton Catholic School, onde um jovem abriu fogo durante a missa antes do início das aulas, matando duas crianças. A mensagem do cardeal Tolentino de Mendonça: “este evento angustiante mostra a necessidade da educação católica renovar seus esforços diante dos desafios atuais para continuar a construir uma cultura de fraternidade, fundada em uma paz desarmada e desarmante”.

Francesco Citterich – Vatican News

A Igreja dos Estados Unidos expressou sua dor e pesar pela tragédia ocorrida nesta quarta-feira em Minneapolis, onde um jovem abriu fogo durante a missa antes do início das aulas na Annunciation Catholic School, causando a morte de duas crianças e cerca de quinze feridos, tirando depois a própria vida.

O cardeal Blase J. Cupich, arcebispo de Chicago, disse que “embora tiroteios desse tipo tenham infelizmente se tornado comuns, este nos toca de perto, não só porque ocorreu em uma escola católica, mas principalmente porque o homem atirou através das janelas de uma igreja onde crianças e seus professores estavam rezando no início de um novo ano letivo. Se um lugar deveria ser seguro, era aquele. Se um momento deveria ser seguro, era aquele. Tragicamente, não conhecemos nenhum lugar ou momento em que os estadunidenses, mesmo as crianças, estejam a salvo da maldição da violência armada”.

“Enquanto unimos nossas orações às dos demais para que os feridos no corpo e no espírito se curem e que as crianças assassinadas sejam acolhidas no paraíso — continuou o cardeal —, devemos também invocar uma ação para impedir tragédias semelhantes”, desejando uma maior intervenção para limitar a disponibilidade de armas. “Os fatos são claros, precisou. As armas abundam e as tentativas sensatas de limitar sua disponibilidade foram amplamente rejeitadas em nome de uma liberdade não prevista pela nossa Constituição. Os cortes nos financiamentos para a assistência sanitária e os programas de assistência social só irão exacerbar uma crise nacional de saúde mental e aumentar a alienação. Rezemos, portanto, por aqueles que detêm o poder de fazer da segurança do nosso povo uma prioridade nacional. Pedimos a Deus que lhes dê coragem para tomar as medidas que sabem que irão aliviar, se não eliminar, o medo que os pais sentem ao mandar os filhos para a escola e que os americanos sentem ao sair de casa para fazer simples recados. Oremos para que não considerem inevitáveis estes tiroteios, porque então teremos certamente renunciado aos nossos direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade.

A dor do arcebispo de Minneapolis

“Imploro que a cura que só Deus pode trazer seja derramada sobre todos aqueles que estavam presentes na missa e, em particular, sobre as famílias afetadas, que só agora estão começando a compreender o trauma que sofreram.

Elevemos as almas daqueles que perderam a vida ao nosso Deus amoroso, por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz”, comentou o arcebispo metropolitano de Saint Paul e Minneapolis, Bernard Anthony Hebda. “Meu coração está partido ao pensar nos alunos, professores, clérigos e paroquianos pelo horror que presenciaram em uma igreja, um lugar onde deveríamos nos sentir seguros. Temos que acabar com a violência armada. Nossa comunidade está justamente indignada com esses atos horríveis de violência perpetrados contra os vulneráveis e inocentes. Eles são muito comuns. Embora devamos nos comprometer a trabalhar para evitar que tais tragédias se repitam, também devemos nos lembrar de que temos um Deus de paz e amor, e que é o seu amor que mais precisaremos enquanto nos esforçamos para abraçar aqueles que estão sofrendo tão profundamente”.

Tolentino de Mendonça: construir uma cultura de fraternidade

Assim que soube da terrível notícia, o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, enviou um telegrama a dom Hebda. No texto, De Mendonça expressa “as mais sinceras condolências pela morte das duas crianças durante a celebração da Santa Eucaristia”. “Peço-lhe – lê-se no texto – que conte com nossas fervorosas orações pelas vítimas e suas famílias e com a garantia de nossa proximidade espiritual a toda a comunidade afetada. Este evento angustiante mostra a necessidade da educação católica de renovar seus esforços diante dos desafios atuais para continuar a construir uma cultura de fraternidade, fundada em uma paz desarmada e desarmante”.

As palavras dos bispos dos EUA

O arcebispo William E. Lori, vice-presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos, também emitiu uma declaração sobre o ocorrido.

“Como Igreja, acompanhamos com profunda tristeza as trágicas notícias da escola de Minneapolis. Sempre que uma parte do Corpo de Cristo é ferida, sentimos a dor como se fossem nossos próprios filhos. Rezemos todos ao Senhor pela proteção e cura de toda a família da Annunciaton Catholic School”.