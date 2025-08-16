Busca

Arcebispo dom Vicente Nácher com membros do Comitê ad hoc da Misericórdia Arcebispo dom Vicente Nácher com membros do Comitê ad hoc da Misericórdia  
Tegucigalpa será sede do “Congresso Continental da Misericórdia 2027”

O Comitê especial da Misericórdia anunciou que o arcebispo de Tegucigalpa, Dom José Vicente Nácher Tatay, autorizou o início das reuniões preparatórias para organizar o próximo Congresso Continental da Misericórdia, que se realizará em Honduras, em 2027, em concomitância com a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, no mês de junho.

O Comitê especial da Misericórdia confirmou, com grande alegria e humildade, ao Vatican New, que o arcebispo de Tegucigalpa, Dom José Vicente Nácher Tatay, deu sinal verde para o início das reuniões preparatórias para o “Congresso Continental da Misericórdia 2027”, que se realizará em junho, em Honduras, por ocasião da solenidade do Sagrado Coração de Jesus.

A autorização ocorre após um processo de diálogo e coordenação, que se deu com a visita do membro do Comitê, Mariano Evaristo Moncada Triminio, que expôs, na presença do arcebispo, os objetivos e as atividades da Casa da Misericórdia. Durante o encontro, Dom José Vicente Nácher expressou sua disponibilidade de sediar o evento e sua esperança de que possa servir para "retornar ao coração, ao centro e à origem da Misericórdia", além de ajudar a purificar algumas correntes, que nasceram em torno desta devoção.

Estiveram presentes no encontro também o Vigário Geral da Arquidiocese de Tegucigalpa, Padre Patricio Larrossa, e o Padre Jony Murillo, que acompanharão de perto todo o processo organizativo.

Projeção internacional

No mesmo contexto, Dom Nácher deu sua permissão para a formação de uma comissão para representar Honduras no Congresso Mundial da Misericórdia, que se realizará, de 7 a 12 de junho de 2026, em Vilnius, Lituânia. Segundo o calendário estabelecido pela Organização Internacional de Congressos da Misericórdia (WACOM), este encontro mundial se realiza a cada três anos, seguido de congressos continentais e nacionais nos dois anos subsequentes.

Por sua vez, o arcebispo Rino Fisichella, Pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, afirmou ao Comitê: “Esta sequência permitirá à delegação hondurenha se enriquecer com os conteúdos do Congresso Mundial e aplicá-los ao evento continental de 2027”.

Convite à oração

O Comitê especial da Misericórdia, através de Mariano Moncada, expressou sua gratidão pelas orações de todos os fiéis, para que este processo possa obter abundantes frutos para a Igreja em Honduras e todo o continente.

16 agosto 2025, 09:08
