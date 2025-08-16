Tegucigalpa será sede do “Congresso Continental da Misericórdia 2027”
Vatican News
O Comitê especial da Misericórdia confirmou, com grande alegria e humildade, ao Vatican New, que o arcebispo de Tegucigalpa, Dom José Vicente Nácher Tatay, deu sinal verde para o início das reuniões preparatórias para o “Congresso Continental da Misericórdia 2027”, que se realizará em junho, em Honduras, por ocasião da solenidade do Sagrado Coração de Jesus.
A autorização ocorre após um processo de diálogo e coordenação, que se deu com a visita do membro do Comitê, Mariano Evaristo Moncada Triminio, que expôs, na presença do arcebispo, os objetivos e as atividades da Casa da Misericórdia. Durante o encontro, Dom José Vicente Nácher expressou sua disponibilidade de sediar o evento e sua esperança de que possa servir para "retornar ao coração, ao centro e à origem da Misericórdia", além de ajudar a purificar algumas correntes, que nasceram em torno desta devoção.
Estiveram presentes no encontro também o Vigário Geral da Arquidiocese de Tegucigalpa, Padre Patricio Larrossa, e o Padre Jony Murillo, que acompanharão de perto todo o processo organizativo.
Projeção internacional
No mesmo contexto, Dom Nácher deu sua permissão para a formação de uma comissão para representar Honduras no Congresso Mundial da Misericórdia, que se realizará, de 7 a 12 de junho de 2026, em Vilnius, Lituânia. Segundo o calendário estabelecido pela Organização Internacional de Congressos da Misericórdia (WACOM), este encontro mundial se realiza a cada três anos, seguido de congressos continentais e nacionais nos dois anos subsequentes.
Por sua vez, o arcebispo Rino Fisichella, Pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, afirmou ao Comitê: “Esta sequência permitirá à delegação hondurenha se enriquecer com os conteúdos do Congresso Mundial e aplicá-los ao evento continental de 2027”.
Convite à oração
O Comitê especial da Misericórdia, através de Mariano Moncada, expressou sua gratidão pelas orações de todos os fiéis, para que este processo possa obter abundantes frutos para a Igreja em Honduras e todo o continente.
