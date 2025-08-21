Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2020.08.14 Comunidad de Taize Frere Roger
Igreja

Fr. Roger de Taizé, "exemplo de reconciliação ainda atual para o mundo"

Assassinado em 2005 durante a oração da noite, o fundador da comunidade monástica ecumênica internacional continua a ser um exemplo de paz e reconciliação. O prior, Irmão Matthew, afirma: "Nossa comunidade foi fundada durante a Segunda Guerra Mundial, e isso nos ensinou a estar próximos de todos os povos que sofrem, como os da Ucrânia e da Terra Santa."

Federico Piana - Cidade do Vaticano

O mundo, dilacerado por guerras intermináveis ​​como as da Ucrânia e da Terra Santa, e ensanguentado por conflitos esquecidos como os da República Democrática do Congo e de Mianmar, ainda precisa da figura e da mensagem de paz e unidade do Irmão Roger.

Vinte anos após a morte do fundador da Comunidade monástica ecumênica internacional de Taizé — assassinado em 16 de agosto de 2005 por uma mulher desequilibrada que o esfaqueou durante a oração da noite — seu atual sucessor, o Prior Ir. Matthew, observa como essas duas décadas de dolorosa ausência foram inestimáveis ​​para aprofundar e compreender melhor sua visão da humanidade e da Igreja: "Ele via a comunidade eclesial como um mistério de comunhão. Ele costumava dizer que há pessoas que já vivem a unidade em Cristo, que põem em prática a oração de Cristo: que todos sejam um. E hoje este testemunho de reconciliação é essencial em um mundo dominado pelo ódio, pela divisão e pela violência."

Momento de oração na Capela da Reconciliação, na Comunidade de Taizé, França
Momento de oração na Capela da Reconciliação, na Comunidade de Taizé, França

Coração e mente abertos

 

Quando o Irmão Roger chegou ao pequeno vilarejo francês de Taizé, aninhado na região da Borgonha, era 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. Uma situação que ao Irmão Matthew se assemelha à atual, onde uma terceira guerra mundial está sendo travada aos pedaços, como o Papa Francisco costumava dizer.

"O Irmão Roger - relatou o Prior em entrevista à mídia vaticana - abriu sua casa aos refugiados judeus que se encontravam em uma situação delicada e perigosa. E rezou com eles. Nossa comunidade foi fundada em tempos de guerra, e isso nos ensina a estar próximos de todos os povos que sofrem, como os da Ucrânia e da Terra Santa."

Gestos de amor

 

Foi esse primeiro gesto de acolhimento e partilha de mente aberta que pode ser considerado um dos primeiros atos fundadores da comunidade, alicerçada sobre três pilares essenciais: ser uma união de cristãos de diferentes denominações, praticar a oração em comum e acolher os outros, especialmente os jovens.

Desde a sua criação até hoje, explica o Irmão Matthew, "temos nos esforçado para alcançar uma maior corresponsabilidade, também graças aos efeitos positivos do recente Sínodo sobre a Sinodalidade. A escuta recíproca sempre foi e continua sendo fundamental para nós".

Na escuta de Deus

 

Para o Irmão Roger, a escolha de permanecer em Taizé após deixar a Suíça, onde vivia, foi uma opção preferencial pelos pobres: "Ele, que não possuía nada - explica o prior - ouviu a voz de uma senhora idosa muito pobre que lhe pediu para permanecer com ela naquela pequena aldeia, mergulhada na pobreza". Anos mais tarde, o Irmão Roger diria que aquela voz era a voz de Deus, chamando-o para coisas maiores.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
21 agosto 2025, 15:58
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão