Shevchuk: há uma grande esperança de que a guerra na Ucrânia termine

No dia em que a Ucrânia celebra a festa da independência, três anos e meio após a invasão russa, o arcebispo maior Sviatoslav Shevchuk conta à mídia vaticana os sofrimentos e as esperanças do povo ucraniano. O chefe da Igreja greco-católica expressa sua gratidão pela solidariedade internacional e reafirma sua total confiança em Deus.

Svitlana Dukhovych - Vatican News

Hoje é o 34º aniversário da independência da Ucrânia da antiga União Soviética. Em 24 de agosto de 1991, foi proclamada com um ato aprovado pelo Parlamento ucraniano e, em 1º de dezembro do mesmo ano, um referendo popular confirmou a independência com mais de 90% dos votos a favor. Foi uma virada que também mudou o papel da Igreja greco-católica no país, que até 1989 era clandestina. Isso foi confirmado à mídia vaticana pelo arcebispo maior de Kyiv-Halyč, Sviatoslav Shevchuk.

Sua Beatitude, como mudou o papel da Igreja greco-católica com a restauração da independência da Ucrânia em 1991?

Não só nos tempos da clandestinidade, durante a União Soviética, mas também antes, mesmo quando não existia um verdadeiro Estado, para o povo ucraniano a Igreja era a única estrutura social que o representava. Assim foi durante a Confederação Polonesa-Lituana, depois durante o Império Austríaco, o Império Russo e depois durante a Segunda República da Polônia. Muitas vezes, a Igreja era a única voz em defesa do povo ucraniano: era chamada a desempenhar um papel que normalmente cabe ao Estado no que diz respeito aos direitos dos cidadãos. A Igreja greco-católica sempre apoiou o desejo do povo de formar seu próprio Estado, também e sobretudo para poder confiar as responsabilidades civis, das quais sempre se encarregou, a um verdadeiro governo. A Igreja desempenhou um papel muito importante na história, especialmente no início do processo de dissolução da União Soviética e nos primórdios do Estado ucraniano independente. A Igreja continuou a encarnar os fundamentos da doutrina social da Igreja, segundo os quais, mesmo na nova realidade de um Estado independente, continuava a ser fundamental defender a dignidade de cada pessoa humana, promover o sentido de responsabilidade, o bem comum e a própria identidade. Nos anos 90, a Igreja ucraniana desempenhou um papel fundamental na transformação da sociedade pós-soviética, ou seja, de uma sociedade pós-colonial para uma sociedade democrática. Ela realmente desempenhou o papel de Mater et magistra, mãe e educadora, formadora do seu próprio povo.

No dia 24 de agosto, quando a Ucrânia celebra o Dia da Independência, completam-se também três anos e meio exatos desde o início da invasão russa. Neste período dramático, a Igreja na Ucrânia esteve constantemente ao lado do povo, oferecendo ajuda humanitária e espiritual. O que, na sua opinião, a própria Igreja tirou desta experiência?

Aprendemos muitas lições, mas talvez ainda precisemos de um pouco mais de tempo para compreender os acontecimentos que, desde o início da guerra, abalaram todos os cidadãos ucranianos. No entanto, podemos falar de alguns fenômenos muito importantes. Em primeiro lugar, assistimos à formação de uma nova sociedade civil e política. Meu predecessor, Lubomyr Husar, dizia que as divisões na Ucrânia não se devem à língua, à etnia ou à confissão religiosa, mas sim à divisão entre aqueles que amam a Ucrânia e aqueles que a odeiam. Isso ficou evidente desde o início desta guerra. É por isso que esta invasão revelou a identidade do nosso povo. Há outro fenômeno muito interessante: esta nova identidade é inclusiva.

Ou seja, hoje em dia, não são apenas aqueles que pertencem à nação ucraniana em termos de etnia, cultura e língua que se sentem ucranianos, mas também todos aqueles que defendem a Ucrânia independente: judeus, muçulmanos de várias nacionalidades, ucranianos, russos, poloneses, húngaros, gregos, qualquer pessoa que viva hoje na Ucrânia defende a sua pátria e forma uma identidade ucraniana de forma inclusiva. Nunca se diz e nunca se dirá no futuro: a “Ucrânia para os ucranianos”. Ninguém precisa que alguém defenda os direitos das minorias étnicas ou religiosas na Ucrânia. Essa identidade inclusiva também influencia o trabalho e o funcionamento das Igrejas cristãs na Ucrânia. Por exemplo, no caso da assistência humanitária ou do serviço social da Igreja, fazemos isso em favor de todos. Nunca, em uma paróquia greco-católica, se pergunta quem está pedindo ajuda: “A que Igreja você pertence? Qual é a sua nacionalidade?”.

Essa solidariedade, que sempre teve seu fundamento na identidade cristã, hoje é um fenômeno que abraça a todos e é verdadeiramente o segredo da resiliência ucraniana e da nossa capacidade de resistir a esses ataques muito fortes vindos de fora. Na história, acontece sempre que um povo se sente mais unido quando atravessa uma experiência comum. Esta guerra é uma experiência comum porque o míssil russo não distingue entre ortodoxos e católicos, entre cristãos, muçulmanos ou judeus. Todos nós somos feridos pela guerra da mesma forma. E todos precisamos de cura para estas feridas. Esta experiência comum – embora trágica – deu à nação ucraniana a oportunidade de crescer em unidade. O Dia da Independência é hoje sentido na Ucrânia como o dia da unidade nacional que está a levar ao nascimento de um projeto social comum para o desenvolvimento da Ucrânia, para o pós-guerra, para uma Ucrânia que será certamente mais forte, com uma identidade mais clara, reafirmada por esta tragédia: uma identidade verdadeiramente europeia.

Quais são os seus pensamentos sobre os recentes esforços internacionais para pôr fim à guerra na Ucrânia?

Eu sei que estou a transmitir o pensamento do povo: há uma grande esperança de que finalmente esses esforços internacionais, mesmo ao mais alto nível da liderança mundial, possam pôr fim a esta guerra cega e absurda. Quando se diz que a guerra é “insensata”, é mesmo isso. Para o povo ucraniano, defender-se hoje é realmente uma questão de vida ou morte.

Mas quando à defesa exclusivamente militar se juntam outros esforços, como os diplomáticos, mas também os econômicos, torna-se cada vez mais capaz de resistir e defender-se. Além disso, o que as pessoas comuns percebem é que, nos últimos anos, especialmente desde o início da guerra, nunca vimos uma pressão internacional tão forte sobre a Rússia para que pare de matar ucranianos. Nesta última semana, vimos como todos os líderes dos países europeus se uniram ao nosso presidente e se apresentaram em Washington para apoiar as garantias de segurança do Estado ucraniano. Isso nos faz entender que os líderes europeus veem a Ucrânia como parte do continente do ponto de vista cultural e econômico. Além disso, a Ucrânia garantiria, no futuro, a segurança das fronteiras dos países europeus. A Ucrânia já faz parte do fenômeno europeu e agora é na Ucrânia que se joga o futuro da Europa unida.

Estamos no Ano Jubilar dedicado à esperança, e sabemos que não se trata de mero otimismo. Qual é o fundamento da esperança que a Igreja é chamada a oferecer à sociedade ucraniana neste momento tão dramático da sua história?

A todos esses esforços humanos, incluindo os de alto nível internacional, nós, cristãos, acrescentamos sempre o que faz parte da nossa identidade cristã: a oração e a fé em Deus. Não confiamos apenas na capacidade e nas forças humanas, pois experimentamos que o Senhor, a força divina, está se manifestando hoje neste povo ferido, o que é também o fundamento e o próprio objeto da esperança cristã. Esperamos em Deus e quem espera em Deus nunca será decepcionado. Esta esperança cristã é muito mais segura do que pactos ou acordos humanos. Por isso a Ucrânia reza. A fé em Deus renova as nossas capacidades humanas, sobretudo a de fazer o bem. Gostaria de recordar novamente as palavras do meu predecessor, Lubomyr Husar, que dizia que quando fazemos o bem somos muito fortes. Quem hoje quiser experimentar a sua capacidade de ser forte, pode obtê-la fazendo o bem àqueles que precisam, ao seu povo, ao seu Estado. Fazer o bem significa também vencer o cansaço, significa reencontrar as forças humanas e cristãs que levamos dentro de nós. Por isso, a estes esforços meramente humanos, o povo ucraniano acrescenta a esperança cristã que não decepciona.

Gostaria de acrescentar algo mais?

Aproveito esta oportunidade para agradecer, em primeiro lugar, aos povos europeus que compreendem cada vez mais que tudo o que está acontecendo hoje na Ucrânia também afeta suas sociedades, suas Igrejas, seus projetos para uma Europa segura, uma Europa de paz, uma Europa de cultura e desenvolvimento para o futuro.

Gostaria também de agradecer aos cristãos europeus e de todo o mundo, porque sentimos a grande solidariedade das Igrejas locais de todo o mundo. Recentemente, recebemos uma carta da Conferência Episcopal Brasileira e também de Igrejas não católicas, sobretudo ortodoxas e protestantes. Por isso, agradeço a todos os cristãos do mundo, a todos os homens e mulheres de boa vontade que nos demonstram a sua estima, a sua solidariedade também de forma muito concreta e muito tangível, participando nos vários projetos humanitários para apoiar a Ucrânia, também para a futura reconstrução do nosso país. Estamos gratos a todos pela oração, porque sabemos que a oração é realmente uma força incrível que nos mantém vivos e nos ajuda a viver nestas condições dramáticas.