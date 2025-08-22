Santuário de Santa Rita de Cássia em Minas Gerais: a terra dos impossíveis

Deus escolheu o Sudoeste Mineiro para ser morada e terra dos impossíveis. Dia 22 de maio de 2022 foi inaugurado oficialmente o Santuário.

Na pequena e acolhedora cidade de Cássia (MG) encontra-se o Maior Santuário do Mundo dedicado a Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis.

A cidade cresceu impulsionada pela forte devoção à Santa Rita. A cada ano, as festividades em sua honra atraíam multidões cada vez maiores. A Igreja Matriz já não conseguia acolher tantos peregrinos, e até tendas eram erguidas para receber os devotos que chegavam de todas as partes.

Foi então que, ao completar 70 anos, o empresário Paulo Flávio de Melo, filho de Cássia e devoto fervoroso, decidiu deixar um legado à sua terra natal: a construção de um grande santuário capaz de receber com carinho e conforto os milhares de fiéis.

Em 2019, anunciou o projeto na Câmara Municipal, e já em agosto daquele ano os primeiros pilares começaram a ser erguidos. Durante quatro anos de obras, cada etapa vencida foi motivo de celebração para a comunidade.

Finalmente, no dia 22 de maio de 2022, o sonho tornou-se realidade com a inauguração oficial do Santuário, que ocupa uma área de 180 mil m², sendo 100 mil m² de edificação. O espaço tem capacidade para acolher mais de 5 mil fiéis sentados e outros 2 mil em pé, além de contar com:

complexo comercial com 36 lojas;

casa do clero;

praça de alimentação;

fraldário e sanitários;

velário

amplo estacionamento para carros e ônibus;

heliponto;

e a encantadora réplica da Casa de Santa Rita em Roccaporena, sua terra natal na Itália.

Situado na Diocese de Guaxupé, sob o pastoreio de Dom José Lanza Neto, o Santuário tem como reitores os padres diocesanos Michel Pires e Dione Piza, que realizam um belo trabalho de evangelização e propagação da devoção à Santa das Causas Impossíveis.

Carinhosamente chamado de Terra dos Impossíveis, o Santuário de Cássia é hoje um marco da fé, conhecido pelos inúmeros milagres relatados pelos fiéis.

Atualmente, leva esperança além de suas fronteiras através da Peregrinação da Imagem de Santa Rita e de sua Relíquia de 2º grau, que já visitou mais de 20 comunidades pelo Brasil.

