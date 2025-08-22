Santuário de Santa Rita de Cássia em Minas Gerais: a terra dos impossíveis
Vatican News
Na pequena e acolhedora cidade de Cássia (MG) encontra-se o Maior Santuário do Mundo dedicado a Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis.
A cidade cresceu impulsionada pela forte devoção à Santa Rita. A cada ano, as festividades em sua honra atraíam multidões cada vez maiores. A Igreja Matriz já não conseguia acolher tantos peregrinos, e até tendas eram erguidas para receber os devotos que chegavam de todas as partes.
Foi então que, ao completar 70 anos, o empresário Paulo Flávio de Melo, filho de Cássia e devoto fervoroso, decidiu deixar um legado à sua terra natal: a construção de um grande santuário capaz de receber com carinho e conforto os milhares de fiéis.
Em 2019, anunciou o projeto na Câmara Municipal, e já em agosto daquele ano os primeiros pilares começaram a ser erguidos. Durante quatro anos de obras, cada etapa vencida foi motivo de celebração para a comunidade.
Finalmente, no dia 22 de maio de 2022, o sonho tornou-se realidade com a inauguração oficial do Santuário, que ocupa uma área de 180 mil m², sendo 100 mil m² de edificação. O espaço tem capacidade para acolher mais de 5 mil fiéis sentados e outros 2 mil em pé, além de contar com:
- complexo comercial com 36 lojas;
- casa do clero;
- praça de alimentação;
- fraldário e sanitários;
- velário
- amplo estacionamento para carros e ônibus;
- heliponto;
- e a encantadora réplica da Casa de Santa Rita em Roccaporena, sua terra natal na Itália.
Situado na Diocese de Guaxupé, sob o pastoreio de Dom José Lanza Neto, o Santuário tem como reitores os padres diocesanos Michel Pires e Dione Piza, que realizam um belo trabalho de evangelização e propagação da devoção à Santa das Causas Impossíveis.
Carinhosamente chamado de Terra dos Impossíveis, o Santuário de Cássia é hoje um marco da fé, conhecido pelos inúmeros milagres relatados pelos fiéis.
Atualmente, leva esperança além de suas fronteiras através da Peregrinação da Imagem de Santa Rita e de sua Relíquia de 2º grau, que já visitou mais de 20 comunidades pelo Brasil.
Fonte: Santuário de Santa Rita de Cássia
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui