Santuário de Goiânia celebra "gemellaggio" com Basílica da Sagrada Família em Nazaré

A cerimônia será realizada no dia 31 de agosto e contará com a entrega de uma relíquia da Beata Casa de São José, simbolizando a união espiritual dos Santuários.

Thulio Fonseca - Vatican News

No próximo dia 31 de agosto, durante o Jubileu Diocesano das Famílias, o Santuário Basílica da Sagrada Família, em Goiânia, celebrará um "gemellaggio" com o Santuário da Sagrada Família de Nazaré, na Galileia. O termo italiano, usado em linguagem pastoral, significa “irmãos gêmeos” e expressa a ligação espiritual entre dois santuários que compartilham a mesma devoção e missão, ainda que distantes geograficamente.

Unidade pela devoção à Sagrada Família

Ambos os santuários são dedicados à Sagrada Família de Nazaré e têm como missão difundir o modelo de Jesus, Maria e José como referência de amor, obediência e entrega a Deus. A ligação espiritual busca fortalecer os lares cristãos e inspirar a santidade no seio da vida familiar.

O arcebispo de Goiânia, dom João Justino, destacou que a iniciativa tem como finalidade aprofundar a espiritualidade e a comunhão com a Terra Santa, sobretudo por meio da Adoração Eucarística Perpétua, pela santificação das famílias, pela paz no mundo e pela Igreja.

Santuário Basílica da Sagrada Família em Goiânia

Presença de representantes da Terra Santa

A cerimônia será marcada pela presença de frei Wojciech Stanislaw Boloz, O.F.M., emissário da Beata Casa de São José em Nazaré, que entregará ao Santuário de Goiânia uma relíquia da casa onde Jesus viveu com Maria e José, selando oficialmente a união espiritual entre os dois locais de culto. Também estará presente dom Bruno Varriano, O.F.M., bispo auxiliar do Patriarcado Latino de Jerusalém e vigário patriarcal para Chipre.

Celebração e intercâmbio pastoral

Além da Santa Missa, a programação prevê o lançamento do livro José (Yosef) – Artesão da Humanidade – Homem Justo, Esposo e Pai. O encontro incluirá ainda um almoço celebrativo com a comunidade. A partir deste gesto, os dois santuários promoverão encontros, peregrinações, cursos e conferências, fortalecendo não apenas a unidade espiritual, mas também a colaboração pastoral entre Brasil e Terra Santa.