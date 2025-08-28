Do sonho à devoção: Santuário da Salette em São Paulo

Elevado a Santuário Arquidiocesano rm 10 de setembro de 2022, o Santuário Salette é uma das 12 Igrejas jubilares da Arquidiocese de São Paulo nesse ano do Jubileu da Esperança.

*Por Pe. Claudir Costenaro, MS e Ana Beatriz

O bairro do Alto de Santana, na zona norte de São Paulo abriga um dos templos marianos mais importantes da capital: o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Salette. Sua história se inicia em 1902 com a chegada do Pe. Clemente Henrique Moussier, primeiro missionário Saletino no Brasil. Este missionário chegou em nosso pais com a missão de divulgar a mensagem de nossa Senhora da Salette.

Em 1904, os Missionários Saletinos assumiram a Paróquia Sant’Ana na Capital Paulista. Posteriormente, no final dos anos 1930, o então Arcebispo Metropolitano de São Paulo, Dom José Gaspar d’Afonseca e Silva, manifestou o seu desejo de criar uma paróquia, sob o título de Nossa Senhora da Salette e nela construir um santuário. Assim, no início de 1940, começaram as missas campais na igreja de madeira construída no local escolhido; entretanto, somente em 1952 foi lançada a pedra fundamental da nova matriz.

Nas décadas seguintes, a paróquia se consolidou como centro de fé e evangelização. Em 10 de setembro de 2022, a igreja foi solenemente elevada a Santuário Arquidiocesano, em celebração presidida pelo Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer.

Hoje, o Santuário acolhe milhares de fiéis em missas, novenas e especialmente no dia 19 de cada mês, quando se recorda a mensagem de Maria em La Salette. O Santuário Salette é uma das 12 Igrejas jubilares da Arquidiocese de São Paulo nesse ano do Jubileu da Esperança.

Por fim, em setembro o Santuário celebra a 85ª festa em honra de sua Padroeira: N. Sra. da Salette e os 179 anos da Aparição da Virgem Maria em Salette. Um momento de grande alegria e união para toda a comunidade. Esta grandiosa festa já é uma marca da região Norte da capital Paulista.

Segue a programação da festa no Santuário N. Sra. da Salette:

NOVENA – dias 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 ,11, e 12 de setembro às 20h;

Quermesse – dias 06, 07, 12, 13 ,14, 19 (dia todo), 20 e 21 de setembro;

19/09 – dia da Grande Festa

· 07h – Missa com transmissão pela Canção Nova;

· 09h – Ofício da Imaculada;

· 9h30 - Missa

· 12h – Missa

· 15h – Missa

· 18h – Santo Terço;

· 20h – Missa Solene

Procissão – Dia 21/09 às 16h30h.

O Santuário Salette fica localizado na rua Dr. Zuquim, Alto Santana, Nº1746- São Paulo - SP.