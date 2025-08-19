Em Salvador o Jubileu dos Parlamentares

Jubileu dos Parlamentares marcou abertura da Assembleia de Pastoral do Regional Nordeste 3.

Vatican News

Na noite desta segunda-feira, 18 de agosto, a Igreja Matriz da Paróquia Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, acolheu a Celebração do Jubileu dos Parlamentares. O momento reuniu parlamentares federais e estaduais, além de diversas autoridades civis e eclesiásticas, em oração e ação de graças.

A Missa foi presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, e concelebrada pelos arcebispos e bispos das 26 arquidioceses e dioceses da Bahia e de Sergipe. Entre eles, estiveram o presidente do Regional Nordeste 3 da CNBB e bispo da Diocese de Camaçari, Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, e o vice-presidente e bispo da Diocese de Estância, Dom José Genivaldo Garcia. Entre os fiéis e autoridades presentes, destacou-se ainda a participação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Fiéis durante a Missa

Promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Regional Nordeste 3, a Celebração ressaltou a esperança que nasce em Cristo e o compromisso com o bem comum, recordando as palavras de São Paulo VI: “A política é a forma mais elevada da caridade”. Nesse sentido, os bispos reforçaram a importância da presença cristã também na vida pública e social, como sinal concreto de fé e serviço.

O Jubileu dos Parlamentares acontece em sintonia com o Jubileu da Esperança 2025, vivenciado pela Igreja em todo o mundo. Este tempo jubilar convida os fiéis a redescobrirem a centralidade da fé em Cristo, a esperança que Ele oferece e a missão de testemunhá-la no cotidiano, seja na vida pessoal, comunitária ou política.

A noite foi marcada por orações, cânticos e um forte chamado à unidade, reafirmando que fé, compromisso social e atuação política caminham juntos na construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

Texto e fotos: Sara Gomes