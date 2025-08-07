Sacerdote alemão pedala até Roma para entregar a Leão XIV cartas de crianças doentes

Foram três dias e outras noites sem dormir. O Pe. Pawel Nowak viajou de bicicleta por cerca de 1600 Km da cidade alemã de Hildesheim até Roma por uma boa causa: arrecadar fundos para apoiar a "Kinderhospiz Löwenherz", uma instituição que abriga crianças doentes em fase terminal, da cidade de Syke. Na Audiência Geral desta quarta-feira (06/08), o sacerdote encontrou o Papa Leão XIV e inclusive entregou os presentes que trouxe dos pequenos pacientes.

Ralib-Victor Alyase e Daniele Piccini – Vatican News



“Hoje encontrei o Papa pessoalmente, pude apertar a sua mão após a Audiência Geral e trocar algumas palavras com ele.”

Uma façanha ciclística lendária, de outros tempos, não apenas pelo esporte, mas também pela caridade. Ela foi realizada por um sacerdote de Bremen, Pe. Pawel Nowak, que partiu da cidade de Hildesheim, ao sul de Hannover, na Alemanha, e chegou a Roma de bicicleta, pedalando por três dias e três noites, sem dormir. O objetivo dessa iniciativa era arrecadar fundos para apoiar o "Kinderhospiz Löwenherz", uma instituição que abriga crianças doentes em fase terminal, da cidade de Syke, na Baixa Saxônia. Ao chegar em Roma, já haviam sido transferidos 7 mil euros em doações para a conta bancária criada especialmente para esse fim, mas outros fundos, comenta o sacerdote alemão, terão sido doados por transferência bancária diretamente à instituição.

O sacerdote esportista de 39 anos que viajou da Alemanha à Itália de bicicleta

0s “anjos da guarda” de carro

A pedalada do sacerdote foi assistida por muitos “anjos da guarda” sobre quatro rodas. Vários membros da sua comunidade em Bremen o apoiaram. “Eu apenas ofereci nossa ajuda caso ele precisasse” e, em determinado momento, foi o que aconteceu, conta Veronika Hellmann. Ao longo do trajeto, acompanharam o Pe. Nowak de carro – como se faz com os profissionais, no Giro d'Italia ou no Tour de France – e forneceram-lhe comida, bebida e tudo o que ele precisava nos pontos de encontro combinados. Por exemplo, um dia, um pneu de reserva.

Jagoda Ignatowicz também fez parte, junto com a família, do grupo de acompanhantes. Eles encontraram o Pe. Nowak no Lago de Garda e o seguiram de carro até Roma. “Para mim, foi uma experiência impressionante”, conta a jovem de 17 anos. “Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer, sem dormir e tudo mais”, conclui.

A equipe de apoio do sacerdote alemão

O encontro com o Papa Leão XIV

Na quarta-feira, 6 de agosto, Pe. Pawel Nowak contou sua façanha a Leão XIV. “Encontrei pessoalmente o Papa. Depois da Audiência Geral pude apertar a sua mão e trocar algumas palavras com ele”, conta Nowak feliz. O Pontífice, amante do esporte como é, ficou impressionado com o empenho do sacerdote. Quando soube que ele havia pedalado por três dias e três noites sem dormir até Roma, quis tirar uma selfie com ele, conta Pe. Nowak à mídia do Vaticano após o encontro, durante o qual também entregou a Leão XIV os presentes das crianças da instituição. O Papa agradeceu e deu sua bênção ao sacerdote, à sua paróquia, às crianças doentes e às suas famílias.

Pronto para um novo desafio sobre duas rodas

O sacerdote esportista já planeja seu próximo desafio esportivo e beneficente. “Vou ficar em Roma até sábado de manhã, mas depois vou partir para a Áustria, onde pretendo participar de uma corrida, uma corrida de verdade, a primeira da minha vida, com um objetivo ambicioso: trata-se do campeonato mundial de ultracycling, a ‘Race around Austria’”. Os participantes, entre os quais muitos ciclistas profissionais conhecidos, terão de percorrer 2.200 km e 30 mil metros de desnível, atravessando toda a Áustria. O sacerdote de 39 anos está ansioso por se colocar à prova mais uma vez. Na Áustria, irá competir para angariar fundos em favor da Fundação para o Câncer Infantil de Bremen.

