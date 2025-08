Festa de "Nossa Senhora das Neves" inicia dia 2 em Roma

Neste sábado, às 18h, com a primeira Missa do Tríduo Preparatório, serão abertas as celebrações da dedicação da Basílica Papal de Santa Maria Maior e a solenidade comemorativa do evento milagroso da "nevada" em Roma em pleno verão. No ano passado, o Papa Francisco, agora ali sepultado, a poucos metros da Capela da Salus Popoli Romani, participou das Segundas Vésperas na tarde de 5 de agosto.

Vatican News

Os solenes festejos que marcam o aniversário da dedicação da Basílica Papal de Santa Maria Maggiore e a solenidade de Nossa Senhora das Neves têm início no sábado, 2 de agosto, às 18h, com a primeira Celebração Eucarística do Tríduo Preparatório, que continuará nos dias 3 e 4 de agosto.

Trata-se de uma das festas históricas e tradicionais mais vividas da capital, atraindo sempre uma grande participação de fiéis, moradores e turistas, e que no ano passado contou com a participação do Papa Francisco, agora sepultado a poucos metros da Capela da Salus Populi Romani. O Pontífice participou da recitação das Segundas Vésperas e assistiu a aparesentação do evento milagroso da "nevasca" em Roma.

Tríduo Preparatório de 2 a 4 de agosto

As Missas do Tríduo Preparatório no sábado, 2 de agosto, e no domingo, 3 de agosto, ambas às 18h, serão seguidas na segunda-feira, 4 de agosto, pelas Vésperas Solenes, às 17h, e pela Terceira Celebração Eucarística, às 18h.

Aniversário da Dedicação em 5 de agosto

Na segunda-feira, 5, aniversário da Dedicação da Basílica e da Solenidade de Nossa Senhora das Neves, a tradicional "nevasca" retorna em memória do evento milagroso ocorrido no século IV, sob o pontificado do Papa Libério, em 358 d.C., quando Nossa Senhora apareceu ao Pontífice em sonho, pedindo-lhe que construísse uma basílica no local que ela indicasse. Naquela manhã, o Monte Esquilino estava coberto de neve, e foi lá que foi construída a igreja dedicada à Virgem Maria, que ainda hoje atrai fiéis e turistas de todo o mundo.

Duas encenações do "Milagre da Neve"

Durante o dia, haverá duas encenações do "Milagre da Neve", com uma cascata de pétalas brancas descendo do teto, cobrindo o hipogeu. A primeira será pela manhã, com o canto do Glória durante a Missa Solene das 10h, presidida pelo cardeal Rolandas Makrickas, arcipreste da Basílica. Já a segunda, será às 17h, com o canto do Magnificat durante a recitação das Vésperas, presidida pelo arcebispo Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado.

Oração do Papa Francisco

Em 5 de agosto, o Papa Francisco participou das Segundas Vésperas na solenidade da dedicação da Basílica e de Nossa Senhora das Neves. Para a ocasião, ele confiou a cidade de Roma e "o mundo inteiro" a Maria. "Invocamos a sua intercessão - disse ele - pela cidade de Roma, nossa cidade, e pelo mundo inteiro, especialmente pela paz: uma paz que só é verdadeira e duradoura se vier de corações arrependidos e perdoados."