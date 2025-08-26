Edição julho-agosto da revista Terrasanta traz entrevista com frei Ielpo, novo custódio

A edição traz uma entrevista com o novo custódio da Terra Santa, frei Francesco Ielpo, que fala sobre seus já fortes laços com a geografia do Evangelho e os numerosos povos que a habitam. A rubrica das Coordenadas oferece um panorama daqueles que apoiam as diversas frentes abertas pelo governo de Netanyahu após 7 de outubro de 2023, com suprimentos militares. A tragédia da guerra, vista de Jerusalém, também é abordada por vários colaboradores da revista em colunas com análises e reflexões

"Quando o coração batia em Cesareia": este é o título do dossiê da última edição (julho-agosto) da revista Terrasanta, dedicada à Palestina cristã em uma época pouco conhecida, o século que antecedeu o Primeiro Concílio Ecumênico de Niceia, em 325, cujo aniversário celebramos. A edição também traz uma entrevista com o novo custódio da Terra Santa, frei Francesco Ielpo, que fala sobre seus já fortes laços com a geografia do Evangelho e os numerosos povos que a habitam.

A reportagem de capa retorna à Guerra dos Doze Dias, ao ataque israelense ao Irã e suas instalações nucleares (seguido pela intervenção dos EUA). O diretor da revista, Giuseppe Caffulli, analisa o significado e as potenciais consequências do confronto entre Telaviv e Teerã. A rubrica das Coordenadas oferece um panorama daqueles que apoiam as diversas frentes abertas pelo governo de Netanyahu após 7 de outubro de 2023, com suprimentos militares.

Nas análises e reflexões, também a tragédia da guerra

A tragédia da guerra, vista de Jerusalém, também é abordada por vários colaboradores da revista em colunas com análises e reflexões: o irmão Alberto Pari, representante da Custódia para o diálogo inter-religioso, questiona como o diálogo pode resistir às bombas; Hana Bendkowsky, do Centro Rossing, escreve sobre medos e esperanças comuns; a irmã Valentina Sala oferece uma reflexão comovente, "O conflito ao meu redor e dentro de mim".

A quarta etapa da percurso jubilar pelas igrejas de Roma é dedicada a Teresa de Lisieux, que deu um passo importante em sua vida religiosa na Trinità dei Monti, em Roma. Sua história se entrelaça com a de santas e mulheres proclamadas Doutoras da Igreja. E o irmão Claudio Bottini, biblista e ex-reitor do Estudo Bíblico Franciscano em Jerusalém, conclui com uma reflexão sobre São Francisco e sua relação com as Escrituras, no ano em que se celebra o oitavo centenário do Cântico: uma relação com a Palavra de Deus de natureza existencial.

