Uisg, dia de oração e jejum pela paz na véspera da Assunção

A iniciativa lançada pela União Internacional das Superioras Gerais para o próximo dia 14 de agosto: como mulheres presentes nas periferias do mundo e imersas no sofrimento da humanidade, sentimos a urgência de elevar as nossas vozes, unir os nossos corações e agir

Gaza, Sudão, Ucrânia, Haiti, República Democrática do Congo, Síria, Mianmar. As feridas do mundo estão à vista de todos. Rostos marcados pela dor, casas destruídas, comunidades dilaceradas. Mulheres e crianças muitas vezes pagam o preço mais alto. É por isso que a Uisg - União Internacional das Superioras Gerais - lança um forte apelo: em 14 de agosto de 2025, véspera da festa da Assunção de Maria, será realizado um dia mundial de jejum e oração pela paz. Todas as comunidades religiosas e todos que quiserem estão convidados a participar.

Ações concretas propostas

"Não podemos esperar. A paz se constrói. E se constrói juntos", reitera o apelo. Em um mundo marcado pela violência, a Uisg continua acreditando que a luz do Evangelho, da justiça e da fraternidade ainda pode resplandecer. Com Maria, Mãe da Esperança, as religiosas se unem em oração e testemunho. As religiosas propõem três ações concretas com esta iniciativa: rezar juntas e refletir sobre a Palavra de Deus à luz das guerras e crises atuais; pedir justiça e reconciliação, instando as autoridades civis e eclesiásticas a trilharem caminhos de paz, desarmamento e proteção dos direitos humanos; e agir com solidariedade concreta, apoiando aqueles que sofrem por meio de redes de acolhimento e ajuda humanitária.

Declaração da Uisg

Em um mundo dilacerado pela guerra e pela desumanidade, não podemos permanecer como espectadores silenciosos. Todos os dias vemos rostos marcados pela dor, vidas destruídas, povos privados de dignidade e paz, especialmente mulheres e crianças. Como mulheres de esperança, radicadas na fé e imersas nas feridas do nosso tempo, sentimos a profunda necessidade de elevar nossas vozes e unir nossos corações. Como mulheres nas fronteiras, caminhando ao lado daqueles que sofrem, ouvindo o clamor dos pobres e da terra, temos a responsabilidade de construir comunhão, proteger a vida e exigir justiça.

Um convite a todos

As religiosas da União Internacional das Superioras Gerais, recordando o espírito de comunhão e a corresponsabilidade evangélica, convidam a todos a participarem de um ato coletivo de oração, discernimento e testemunho, para que a paz não seja apenas desejada, mas construída. O dia 14 de agosto é a data escolhida para este dia de jejum e oração, invocando a intercessão da Mãe de Deus, Nossa Senhora da Paz, cuja festa é celebrada em 15 de agosto. Confiemo-nos a Ela, para que responda com ternura aos clamores do povo e nos ensine a ser uma presença humilde e profética em lugares de sofrimento.