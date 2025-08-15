Nasce a Rede de Televisão Católica ALMA

No âmbito do Encontro de Responsáveis pelas Televisões Católicas da América Latina e do Caribe realizado em Aparecida (Brasil) nesta quinta-feira (14/08) e convocado pelo Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) — através do Centro para a Comunicação —, foi criada a Rede de Televisão ALMA (Aliança Latino-Americana e Caribenha de Meios Audiovisuais Católicos).

A iniciativa é fruto do processo de escuta, diálogo, conhecimento mútuo, aprendizagem, intercâmbio de “boas práticas” e discernimento que caracterizou este encontro, realizado entre os dias 11 e 14 de agosto no Hotel Rainha do Brasil, aos pés do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, com a participação de 60 diretores e chefes de produção de 12 países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Uruguai), que, por sua vez, representaram 27 emissoras de televisão católicas do continente.

“Esta nova rede católica busca se estabelecer como um espaço colaborativo de sinergia e articulação em perspectiva sinodal, em comunhão com as conferências episcopais do continente e inspirada pelo Magistério da Igreja”, segundo manifestaram os organizadores do encontro, que contou com o apoio da Comissão Episcopal de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), bem como da Signis Brasil TV.

Durante o encontro, foram abordados temas relacionados com a realidade poliédrica das televisões católicas da América Latina e do Caribe, e a comunicação no Magistério do Papa Francisco aplicada ao mundo da televisão, as possibilidades de criar conteúdos audiovisuais para tornar possível uma Igreja sinodal, as questões que estão surgindo diante das novas tecnologias e da Inteligência Artificial na cultura digital, e o futuro das televisões católicas diante dos desafios e oportunidades que advêm da Televisão 3.0.

Para aprofundar esses temas, alguns acadêmicos e especialistas compartilharam seus olhares e trajetórias no âmbito da TV, como os colombianos Dago García, vice-presidente de produção e conteúdo do Canal Caracol, e o P. Ramón Zambrano, director do Canal Cristovisión, e os brasileiros Marcelo Bechara, diretor de Relações Institucionais da Globo, e Moisés Sbardelotto, doutor em ciências da comunicação e professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Além dos espaços de formação e intercâmbio em grupos de trabalho, o encontro contemplou diversos momentos de espiritualidade, incluindo a peregrinação dos participantes à Basílica de Aparecida, onde celebraram a Eucaristia em sintonia com o Ano Jubilar, renovando seu compromisso com a missão evangelizadora da Igreja, como “peregrinos de esperança”.

