Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.07.23 Young people in South Africa
Igreja

RD Congo: após o massacre na igreja de Komanda, o encontro de jovens pela paz

mensagem de paz e esperança até às áreas mais remotas. Sacerdotes e religiosas também aderiram às iniciativas eclesiais, denunciando a banalização da violência e o sofrimento psicológico de muitos jovens de Ituri, e enfatizando a importância do apoio pastoral e psicossocial em zonas de conflito.

Vatican News com Agência Fides

"Não se constrói uma nação com kalashnikov": foi o que afirmou Dom Sosthène Ayikuli Udjuwa, bispo de Mahagi-Nioka, em Ituri, ao exortar os jovens a não se alistar em nenhum dos muitos grupos armados, que se impregnam naquela província, no leste da República Democrática do Congo.

O Bispo dirigiu-se aos jovens que se reuniram, em Mahagi, de 31 de julho a 3 de agosto, para o encontro de jovens católicos das dioceses de Mahagi-Nioka e Bunia. No entanto, a marcha se limitou à participação de jovens de Mahagi-Nioka, devido à persistente insegurança, sobretudo, na estrada entre Bunia e Mahagi, ao longo da qual se situa a aldeia de Komanda. Ali, ocorreu o massacre, na igreja paroquial da Beata Anuarite, na noite entre sábado, 26, e domingo, 27 de julho.

Apesar da situação tensa, não diminuiu o entusiasmo dos jovens da diocese, que se reuniram para participar da edição das Jornadas Diocesanas da Juventude (JDJ). Na sexta-feira, 1º de agosto, a esplanada da Catedral de Mahagi transformou-se em lugar de diálogo espiritual e social, onde a mensagem de paz esteve no centro das orações.

Dom Sosthène Ayikuli Udjuwa exortou os jovens a não darem ouvidos às sirenes dos grupos armados, que, frequentemente, aproveitam dos jovens abandonados e acrescentou: " Não se constrói uma nação com kalashnikov".

Ao se dirigir às autoridades políticas e administrativas, o Bispo de Mahagi-Nioka afirmou: "O futuro de Ituri não pode ser construído com palavras vãs. Para os jovens são necessárias ações concretas: educação, emprego, segurança".

As Jornadas Diocesanas da Juventude não se realizam apenas como momentos de oração, mas também como espaço de reflexão sobre a situação sociopolítica de Ituri. Nos diversos grupos de trabalho, partilha de experiências, ensinamentos e testemunhos, os participantes foram convidados a tomar consciência de seu papel na sociedade.

A Igreja Católica busca oferecer alternativas válidas ao recrutamento de jovens em grupos armados, através da sua rede de paróquias rurais e urbanas, levando sua mensagem de paz e esperança até às áreas mais remotas. Sacerdotes e religiosas também aderiram às iniciativas eclesiais, denunciando a banalização da violência e o sofrimento psicológico de muitos jovens de Ituri, e enfatizando a importância do apoio pastoral e psicossocial em zonas de conflito.

Por fim, Dom Sosthène Ayikuli Udjuwa, recorda: “A mensagem dessas Jornadas vai além da esfera religiosa. Trata-se de despertar uma consciência coletiva, tanto entre os jovens quanto entre os que tomam decisões.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
10 agosto 2025, 09:11
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão